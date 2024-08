Yate de Steve Jobs choca nave del mexicano Ricardo Salinas

(Bloomberg) -- Venus, el yate que el difunto cofundador de Apple, Steve Jobs, diseñó con Philippe Starck, sufrió un pequeño accidente en Nápoles con Lady Moura, una embarcación de lujo propiedad del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

Salinas, que está de vacaciones en el Mediterráneo frente a las costas de Italia, publicó un video en X en el que se ve a Venus acercase lentamente a su yate mientras su tripulación grita y silba frenéticamente tratando de evitar la colisión.

“Yo quisiera saber qué andaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate del tamaño del mío enfrente”, escribió Salinas.

Instó a los clientes de su cadena de tiendas Grupo Elektra comprar productos de Apple para ayudar a la viuda de Jobs, Laurene Powell Jobs, a pagar por las “molestias”.

“Se va a necesitar mucho polish para sacar ese tallón”, respondió rápidamente Elektra en X, con un enlace a su tienda online.

Jobs trabajó durante años en el diseño de Venus mientras ya padecía cáncer, según una entrevista de Starck de 2014.

Los representantes de Emerson Collective, la oficina familiar de Powell Jobs, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Nota Original: Jobs’ Boat, Mexican Billionaire’s Yacht Get Into Fender Bender

