Mayu Fujiki: "París era el gran objetivo, estamos orgullosas"

La seleccionadora del equipo español de natación artística, Mayu Fujiki, reconoció que el bronce en Paris 2024 supone cumplir "el gran objetivo" de cuando empezaron a trabajar en 2017, con un equipo que llegará aún mejor preparado a la próxima cita olímpica. "Más que puntuaciones nos fijamos en nuestra estrategia de tres días, distintos escenarios. Hemos puesto dificultad máxima, las chicas se tuvieron que adaptar", afirmó ante los medios, después de esperar, aunque confiada, a que España se quedara con medalla. La seleccionadora confesó que, con el bronce de este miércoles, cumplieron con su objetivo. "Desde que empezamos en 2017 no pensamos en Tokio, era un largo paso, París era el gran objetivo, luchar por las medallas. Estos siete años teníamos que empezar desde cero, con nuevas generaciones, con una entrenadora nueva. El camino ha sido muy largo pero estamos muy orgullosas y contentas", afirmó. "Tenemos tres chicas muy jóvenes en este equipo. Especialmente Txell, que entró hace tres meses. Ella será como una capitana dentro de cuatro años, era muy importante no cortar, tener continuación. Tenemos muy jóvenes en estos Juegos y tendremos un as en experiencia en los próximos Juegos", añadió. Por otro lado, la japonesa confesó una buena relación con sus 'rivales' y bien conocidas Anna Tarrés, seleccionadora de China que se llevó el oro y Andrea Fuentes, plata con Estados Unidos. "Con Ana he trabajado ocho años y Andrea era nadadora de mi equipo y hemos competido en Atenas y Pekín. Ha sido emocionante. Ana me dio las gracias, es importante para España", dijo.

