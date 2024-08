India reduce su presencia diplomática en Bangladesh tras el estallido de la crisis política

India ha iniciado la reducción de su personal diplomático no esencial en Bangladesh, después de la crisis política que ha estado sacudiendo el país las últimas semanas, lo que ha provocado ya la muerte de unas 300 personas y la huida de la ex primera ministra Seij Hasina, quien llegó a Nueva Delhi el lunes. Además del personal no esencial, las familias de los trabajadores de la Embajada de India en Daca han regresado al país de forma voluntaria este miércoles en vuelos comerciales, ha informado el diario 'Indian Express'. No obstante, dicha legación continúa funcionando para dar asistencia a los miles de ciudadanos indios, la mayoría de ellos estudiantes, que residen en Bangladesh. Además de la Embajada en Daca, India cuenta con sedes diplomáticas en las ciudades de Chittagong, Rajshahi, Khulna y Sylhet. En la víspera, el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, confirmó que sus legaciones diplomáticas continuarían funcionando para sus ciudadanos en Bangladesh, pero alertaba de la necesidad de que las nuevas autoridades del país vecino se comprometieran en la defensa de sus instalaciones. Ese mismo martes también, el economista Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz, fue designado como nuevo jefe interino del Gobierno, a petición de los movimientos estudiantiles que encabezaron unas protestas que si bien primero iban dirigidas contra el sistema de cuotas de los empleos públicos, pronto fue dirigida contra Hasina, quien había estado gobernando durante los últimos quince años.

