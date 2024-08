Crónica del Brasil - España, 4-2

La selección española femenina de fútbol perdió (4-2) ante Brasil este martes en semifinales de los Juegos de Paris 2024, despertando con estrépito del sueño de competir por el oro en su primera participación olímpica tras un mal partido en el Estadio Vélodrome de Marsella. La campeona del mundo y de la Liga de Naciones se quedó a las puertas de la final y, aunque tendrá el consuelo de pelear por el bronce contra Alemania, lo hizo rindiendo muy lejos de su nivel. Brasil, que buscará el oro ante Estados Unidos, fue mejor y castigó los errores atrás de las de Montse Tomé. España venía compitiendo a chispazos en la cita francesa y Brasil apagó la luz de la 'Roja', contundente a la contra y aprovechando los regalos atrás de una desafortunada Cata Coll. El primer tanto sudamericano fue un 'combo' terrible: balonazo a Irene Paredes y gol en propia a los seis minutos. La carambola del 1-0 no fue suficiente castigo y las de Tomé siguieron penando, rozando Brasil de inmediato el segundo ante una selección española incapaz de encontrar su juego. La seleccionadora apostó por empezar con las jugadoras que revolucionaron al equipo en el épico pase contra Colombia, pero no hubo nada en ataque. Apenas asomó Salma Paralluelo en un par de balones complicados y, atrás, las concesiones no pararon, con un mano a mano de Priscila. Sin una versión lúcida de Aitana Bonmatí y con Alexia Putellas en el banquillo, el juego español estuvo nulo de ideas, pensando en rearmarse en el vestuario cuando llegó el 2-0 de Gabi Portilho. Los cambios para la reanudación, Oihane Hernández y Athenea del Castillo, no sacudieron el guion, ni el desconcierto atrás, que en un golpe entre españolas casi supone el tercero de Priscila. Brasil jugó a su ritmo, a placer con las contras, ante una España partida sobre el césped, muy lejos unas de otras, lejos del gol. Un disparo de Jenni Hermoso fue el conato de la campeona del mundo, ya con Patri Guijarro en el centro del campo tratando de aclarar el panorama. Sin embargo, volcada arriba, España dejó el hueco a la contra que supuso el 3-0 de Adriana. Entonces, fue el turno de Alexia Putella, quien venía haciendo magia, contra Nigeria y precisamente ante Brasil, con dos golazos. La dos veces Balón de Oro sí que logró hacer funcionar a la 'Roja': llegó el gol de Salma y, a renglón seguido, un balón al larguero de la propia Putellas. La meta brasileña fue protagonista por sus paradas esta vez, además de las pérdidas de tiempo, pero en pleno bullicio español, apareció el 4-1 de Kerolin. Un mal saque de puerta de Coll se lo comió Oihane y Brasil sonrojó a una España que tendrá que olvidar rápido para sacar una medalla de bronce al menos. El descuento, que iba a ser largo, trajo el 4-2 de Salma, pero Brasil celebraba ya de hacía un rato su billete a la final contra Estados Unidos, donde ya podrá estar su mítica Marta, expulsada con roja precisamente ante las de Tomé. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BRASIL, 4 - ESPAÑA, 2. (2-0, al descanso). --ALINEACIONES: BRASIL: Lorena; Ferreira, Lauren (Kerolin, min.78), Tarciane, Ludmila (Adriana, min.57), Angelina (Duda, min.57), Yaya, Yasmim; Priscila (Gabi Nunes, min.73), Gabi Portilho, Jheniffer (Vitoria, min.69). ESPAÑA: Coll; Batlle, Codina (Putellas, min.78), Paredes (Aleixandri, min.52), Carmona (Oihane, min.47); Bonmatí, Abelleira (Guijarro, min.67), Hermoso; Eva Navarro (Athenea, min.47), Paralluelo y Caldentey. --GOLES: 1 - 0, min.6, Paredes (propia puerta). 2 - 0, min.45+4, Gabi Portilho. 3 - 0, min.72, Adriana. 3 - 1, min.85, Salma Paralluelo. 4 - 1, min.90+1, Kerolin. 4 - 2, min.102, Salma Paralluelo. --ÁRBITRO: Rebecca Welch (GBR). Amonestó a Portilho (min.90) y Adriana (min.98) por parte de Brasil. Y a Abelleira (45+4) y Coll (min.90) en España. --ESTADIO: Stade Vélodrome (Marsella).

