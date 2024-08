Teresa Portela: "Fue una regata muy buena y con muy buenas sensaciones"

La española Teresa Portela celebró el pase directo este martes a la final del K4 500 junto a Sara Ouzande, Carolina García y Estefanía Hernández después de una "regata muy buena y con muy buenas sensaciones", mientras que María Corbera y Antía Jácome también se mostraron satisfechas de pasar a las semifinales del C2 500 metros. "La verdad es que necesitábamos esta primera toma de contacto, remar la eliminatoria, y llevábamos muy buenas referencias, tanto de Nueva Zelanda como Polonia, actuales campeonas y subcampeonas del mundo, y fue una regata muy, muy buena, con muy buenas sensaciones", comentó Portela en zona mixta. La gallega dejó claro que buscan "poder tener el paso directo a la final", lo que consiguieron y que le permitirá "el jueves poder estar disfrutando" de lo que será su séptima final en unos Juegos. "Es increíble", confesó la medallista de plata en Tokyo 2020 en K1 200. Sobre la pista, indicó que cuando la visitaron el año pasado "era algo que inquietaba porque es muy abierta". "Sabíamos que si hacía mucho viento, que evidentemente es para todo el mundo, sí que puede incomodar. Lo que se vio es que está completamente plato y eso te da garantías de poder hacer tu competición sin que las condiciones meteorológicas te perjudiquen", subrayó. "Pero sí es verdad que aquí vinimos entrenando de todas las maneras, con viento a favor, en contra, de lado, con olas y sin olas, siendo conscientes que al final, tal y como esté el día de la final, es como hay que competir y siendo conscientes que sea como sea, podemos", sentenció la española. Por su parte, Estefanía Fernández admitió que había sido "una sensación increíble" el pasar directamente a la final. "Teníamos muchas ganas de poder reflejar todo el trabajo que llevamos haciendo estos meses atrás y este ciclo olímpico, y con muchas ganas del próximo día jueves de dar nuestra mejor versión", apuntó. "Hemos tenido muy buenas sensaciones, la pista está muy bien para poder remar y eso también es una gran satisfacción de llegar a meta y poder dar lo mejor de nosotras y luchar por estar en lo más alto", añadió la extremeña. CORBERA Y JÁCOME, "SUPERCONTENTAS POR EL NIVEL" Por su parte, María Corbera y Antía Jácome se mostraron felices de cumplir el "objetivo" de pasar directas a las semifinales. "Estamos supercontentas por el rendimiento y el nivel que hemos notado y sentido, a pesar de que se ha levantado ese viento del lado izquierdo que nos desfavorece más, pero que como ya lo hemos entrenado, hemos ido sin preocupación y sin ningún miedo a hacer nuestra regata, a hacer nuestra estrategia y ha ido muy bien", celebró Corbera. "Antía lo ha ido controlando superbien, lleva un poquito ahí más sintiendo que las húngaras podían acercarse peligrosamente al final, pero lo ha controlado bien y hemos llegado más frescas y muy contentas", añadió. La madrileña indicó que ambas habían "hablado" sobre la estrategia a seguir ya que también deben competir en el C-1. "Íbamos a entrar en competición, a hacer una regata exigente y según viéramos cómo íbamos con respecto al resto de rivales íbamos a poder controlar un 'poquito' más o un 'poquito' menos", subrayó. "Hemos visto que en el 400 a falta de 100 metros estábamos ya metidas y más que controlar para el C-1 ya habíamos hecho nuestra estrategia y el miércoles realmente tenemos un día entero para descansar, entonces yo creo que una cosa no iba enlazada con la otra", admitió. Por su parte, Jácome no se mostró preocupada por el viento porque entrenan en Mallorca donde "básicamente todos los días" lo hay y "del lado" que no les viene bien. "Al final, ha sido una ventaja para nosotras poder entrenar allí porque hoy casi ni hemos sentido ese viento y hemos ido controlando muy bien la regata", comentó. "María ha llegado ahí al 200 y me ha pegado un grito de 'sube por favor' porque es verdad que ella controla un 'poquito' más a las rivales, las ve y las siente más cerca. Yo voy más adelante y sabía que no nos iban a poder hacer esa subida porque nosotras también teníamos para subir. Las sensaciones han sido muy, muy buenas y estamos ya preparadas para afrontar el siguiente paso que es la semifinal y poder meternos en esa final y lucharlo con las mejores", sentenció.

