Jenni Hermoso: “No sé qué tanto necesitamos entrenar muchas cosas”

Marsella (Francia), 6 ago (EFE).- Jennifer Hermoso, futbolista del Tigres UANL y de la selección española de fútbol femenino, aseguró, tras perder ante Brasil 4-2 en semifinales de los Juegos Olímpicos de París, que “no” sabe cuánto necesitan “entrenar muchas cosas” porque no han “estado bien”.

“¿A qué le llamamos fracaso? En esta vida no vas a conseguir todo lo que te propones. El fútbol es así, un día estás arriba y otro abajo. Intentas dar el máximo, pero no hemos estado bien. No sé que tanto necesitamos entrenar muchas cosas, porque hoy no hemos estado en unas semifinales, que era tener una medalla asegurada; un sueño del que estábamos tan cerquita y hoy estamos 50-50”, dijo en zona mixta.

“Estoy jodida. Cuatro goles en la semifinal, muchos fallos. Hemos intentado remontar otra vez al final. Ha sido muy complicado. Todo cuenta, el nivel físico y mental. Que nos metan en el minuto 5 en un error es un jarro de agua fría, intentas remontar y te meten otro… Remontar cuatro es algo muy complicado, pero tenemos que estar fuertes porque queda ir a por la medalla de bronce”, añadió.

“Esta noche toca digerirlo, a reposar todo y quedan dos días en los que no podemos esperar o meternos en los errores que hemos tenido hoy. Es otro partido y seguimos luchando para algo muy bonito, para una medalla de bronce que es muy difícil conseguirla”, completó.

Una Jenni Hermoso que fue titular por segunda vez en los Juegos Olímpicos.

“Lo que quiere toda jugadora es jugar, intentó dar el máximo siempre que juego. Hoy he completado el partido, no ha salido bien y estoy jodida porque el equipo no ha ganado. Pero hemos tenido un año muy bonito y no acaba hoy”, concluyó. EFE

omb /asc