Irak condena "cualquier ataque" contra los países del Golfo y Jordania

El gobierno iraquí declaró en un reciente comunicado que se opone tajantemente a que su territorio sirva de base para lanzar ataques contra países vecinos y reafirmó su compromiso con la adopción de medidas destinadas a preservar la soberanía nacional y fortalecer las relaciones con los estados de la región. Esta postura llegó después de que diversas naciones del Golfo y Jordania exigieran a Bagdad acciones concretas para frenar incidentes contra sus territorios, instando al Ejecutivo iraquí a impedir las operaciones de milicias proiraníes en suelo iraquí. Según publicó Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Irak aseguró que la seguridad de los países árabes colindantes constituye un componente esencial de la seguridad iraquí y sostuvo que la estabilidad regional es un interés compartido por todos los pueblos involucrados.

En las últimas horas, el Consejo de Cooperación del Golfo, conformado por Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, junto a Jordania, renovó sus críticas hacia Bagdad. Estas naciones volvieron a responsabilizar a Irak por permitir incursiones armadas desde su frontera y demandaron la implementación de medidas inmediatas para frenar las actividades de las milicias que operan bajo influencia iraní, con el objetivo de evitar una intensificación de la guerra que se extiende desde finales de febrero.

El comunicado oficial iraquí, difundido por redes sociales y citado por Europa Press, subrayó el rechazo del gobierno "a cualquier agresión o ataque contra los países y el Reino Hachemita de Jordania", mostrando una voluntad expresa por trabajar "de manera responsable y rápida" en colaboración con las autoridades de los estados vecinos. El texto destacó el compromiso “con la adopción de todas las medidas necesarias para preservar la soberanía, fortalecer relaciones fraternas y prevenir cualquier acción que pueda perjudicar la seguridad y la estabilidad de la región”.

Este episodio diplomático ocurre en el contexto de una escalada de ataques e incidentes armados en Oriente Medio iniciada tras la intervención militar israelí-estadounidense sobre Irán el 28 de febrero pasado. Desde entonces, Irak ha quedado situado en una posición compleja debido a la presencia de milicias proiraníes en su territorio, que han lanzado ataques transfronterizos provocando tensiones entre Bagdad y los países del Golfo, así como con Jordania.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, también intervino en las discusiones a través de declaraciones en redes sociales, sosteniendo que “su país cuenta con el apoyo del Gobierno y del pueblo iraquí al condenar los ataques de Estados Unidos y de la entidad sionista”. Europa Press reportó que Araqchi agradeció públicamente a Irak por transmitir condolencias tras la muerte del líder revolucionario iraní, Alí Jamenei, valorando estos gestos como muestras de la hermandad entre ambos pueblos. Añadió que “es en los momentos difíciles cuando se demuestra la verdadera hermandad”.

La volatilidad actual se reflejó igualmente en la convocatoria de diplomáticos de Estados Unidos e Irán a Bagdad esta semana, impulsada por el primer ministro iraquí, Mohamad Shia al Sudani. Según Europa Press, la razón fue expresar la protesta oficial iraquí ante los bombardeos estadounidenses que han tenido como blanco a las Fuerzas de Movilización Popular —milicias proiraníes activas en Irak— y por los ataques de Irán contra fuerzas de seguridad de la región autónoma del Kurdistán iraquí.

En paralelo, países como Jordania han reiterado públicamente su condena a la violencia transfronteriza generada por la acción de grupos armados vinculados con Teherán, presionando para que Bagdad aplique mecanismos efectivos de control y contención sobre actores no estatales en su jurisdicción. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la presión diplomática de los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo busca reducir las posibilidades de una ampliación del conflicto y estabilizar el entorno regional.

Las tensiones entre Irak y sus vecinos del Golfo adquieren una nueva dimensión a raíz de los pedidos explícitos para que el gobierno central implemente acciones concretas contra las milicias al servicio de intereses externos. El pronunciamiento del Ministerio de Exteriores iraquí, según informó Europa Press, reafirmó la disposición a cooperar con otras naciones para enfrentar conjuntamente los riesgos derivados de la inseguridad, defendiendo a la vez la soberanía y autonomía de Irak frente a presiones internacionales crecientes.