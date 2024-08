Grupos de Kenia y Uruguay actúan este viernes en el Festival Internacional de Folklore de Villanueva de la Serena

El Festival Internacional de Folklore "Antonia Tejeda" de Villanueva de la Serena celebrará este viernes 9 de agosto su 44 edición en la plaza de España con la actuación de African Tumbas de Kenia, el ballet folklórico Añoranzas de Uruguay, la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas de Villanueva de la Serena y Cogolla. Cada grupo interpretará distintos estilos, todo ello enmarcado dentro de un repertorio de canciones y bailes populares de cada zona, ante la mirada de los espectadores que podrán disfrutar de la tradición, informa el ayuntamiento en una nota de prensa. La concejala de Cultura, Ana Mansanet, destaca que es una de las actividades culturales más longevas de la ciudad y una de las citas más arraigadas culturalmente que organiza la Asociación de Amigos de la Coral y el Folklore Villanovense junto con el ayuntamiento desde el año 1980, que permite "admirar lo más rico y variado del folklore tradicional a través de la música, la danza y la indumentaria proveniente de todos los rincones del mundo". Este festival homenajea a Antonia Tejeda, una mujer que siempre fue un referente cultural "por su trabajo incansable en favor de la promoción y difusión del folklore además de su afán por transmitir a los demás, la curiosidad de las tradiciones para que no se perdiera en las generaciones venideras y siempre pudieran formar parte del patrimonio y disfrute de todos", subraya. Un festival referente del folklore no solo a nivel local sino también regional, así lo ha calificado la diputada provincial Ana Belén Valls, quien destaca que no solo se pone en valor el folklore, sino que además mantiene las tradiciones vivas en una jornada de convivencia y llena de color. Una edición especial, destaca, porque será la primera que Antonia Tejeda no esté físicamente, pero si su esencia. Una figura clave, señala, en defender las tradiciones, la cultura y el folklore extremeño. El presidente de la Asociación de Amigos de la Coral y el Folklore Villanovense, Francisco Aragoneses, señala que se trata de una de las actividades más importantes de la asociación por el que han pasado hasta la fecha más de 200 países.

