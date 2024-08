Previa del Brasil - España

La selección española femenina de fútbol jugará este martes (21.00 horas/La 1) la semifinal de los Juegos Olímpicos de París frente a Brasil, en un duelo en el que buscarán conseguir una victoria que les asegure medalla ante un rival al que ya vencieron en la fase de grupos. El equipo que dirige Montse Tomé vuelve a tener una nueva cita con la historia, una más desde hace un año cuando llegó su gran éxito con la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. A partir de ahí, la histórica clasificación para los Juegos, el título de la Liga de Naciones y este debut olímpico donde ya tiene cerca el ansiado sueño de asegurar al menos una medalla. La actual campeona del mundo ha cumplido con el objetivo seguramente fijado y ya está entre las cuatro selecciones que pelearán por los metales. Lo hizo con mucho sufrimiento, probablemente también más del esperado y después de ver muy cerca la eliminación ante Colombia en los cuartos de final. Pero la 'Roja' parece seguir subida en una ola de la que es difícil bajarla y se salvó con un gol en el minuto 97 de Irene Paredes y por su puntería en la tanda de penaltis, una situación inédita para este grupo. Ahora, a España le toca volver a cumplir con el teórico favoritismo que tiene en estos Juegos y en esta semifinal, y para ello necesitará una ostensible mejora en lo futbolístico frente a una Brasil que dio la sorpresa al eliminar a la anfitriona Francia y con la que se vuelve a ver las caras tras la fase de grupos, un partido que no se distanciará mucho del de este martes en el Velódrome de Marsella. En cuartos, la número uno del ranking FIFA firmó su peor partido en esta cita, con muchas imprecisiones y falta de fluidez en el juego ofensivo, y cierta debilidad defensiva, aspectos a mejorar de cara a dar un paso más en estos Juegos, donde le está costando bastante imponerse ante rivales que, salvo Colombia en la primera parte, optan por refugiarse cerca de su portería. Las españolas han tenido dos días para intentar recuperarse del duro esfuerzo del último choque, aún mayor tras una temporada muy larga y cargada para muchas de sus piezas claves. En este sentido, Montse Tomé podría retocar algo su once más habitual para tener algo más de frescura en lo ofensivo. De este modo, Jenni Hermoso, cuya entrada mejoró a la 'Roja' en los cuartos de final, podría tener su oportunidad de inicio en un centro del campo donde Tere Abelleira también oposita a jugar en lugar de Patri Guijarro. Arriba, Lucía García podría ser una opción para el costado derecho que ha ocupado Athenea del Castillo y atrás Laia Codina podría también tener su oportunidad en el centro de la zaga. BRASIL PLANTEARÁ UN PARTIDO INCÓMODO El pasado miércoles, España ya se vio las caras con la selección brasileña en la fase de grupos, con victoria por 2-0 en un partido donde la seleccionadora, con el equipo ya clasificado, rotó bastante para medirse a un rival que pese a no vivir sus mejores momentos está por sexta vez en unas semifinales olímpicas tras las de 1996, 2000, 2004, 2008 y 2016. La 'canarinha' llega muy animada a esta cita. Después de pasar con apuros como una de las mejores terceras, fue capaz de eliminar a la anfitriona Francia en los cuartos de final, en un partido que se decidió por un gol en el tramo final de Gabi Portilho, aprovechando un error defensivo francés y después de plantear, como frente a España, un choque sin apenas continuidad y con muchos parones en el juego en el que se añadieron en total 24 minutos en total, lo que desesperó a las francesas y que volverá a poner a prueba al equipo de Montse Tomé. El equipo de Arthur Elias acude también con bajas tras la grave lesión de Antonia Silva y la sanción que todavía arrastra la mítica Marta Veira, expulsada ante la campeona del mundo y que debe cumplir, según la normativa de los Juegos, dos partidos de sanción por ser roja directa. La capitana Rafaelle Souza, que fue baja en ese primer Brasil-España y se retiró en camilla en el encuentro ante Francia con problemas musculares, también será duda. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: BRASIL: Lorena; Adriana, Tarciane, Ferreira, Lauren Leal, Yasmim; Ana Vitoria, Yaya Vitoria; Gabi Portilho, Ludmila y Kerolyn Nicoli. ESPAÑA: Coll; Batlle, Codina, Paredes, Carmona; Bonmatí, Abelleira, Hermoso; Del Castillo, Paralluelo y Caldentey. --ÁRBITRO: Rebecca Welch (GBR). --ESTADIO: Stade Vélodrome (Marsella). --HORA: 21.00/La 1.

