Serbia elimina a Sudán del Sur y mete a Grecia en cuartos en el baloncesto masculino de Paris 2024

La selección de Serbia se clasificó este sábado para los cuartos de final del torneo de baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de París al derrotar por 96-85 a Sudán del Sur, resultado que eliminó al combinado africano y que clasificó como una de las mejores terceras a Grecia, mientras que los Estados Unidos ganaron con claridad a Puerto Rico por 104-83. Los serbios se hicieron con la segunda plaza del Grupo C tras el 'Dream Team' después de ganar su duelo directo contra una Sudán del Sur, debutante en una cita olímpica y que plantó cara, pero que no pudo pasar como una de las mejores terceras, premio para los de Vassilis Spanoulis, supervivientes del grupo de España y que necesitaban que los actuales subcampeones del mundo venciesen por tres o más puntos. Sin embargo, Sudán del Sur vendió cara su derrota pese a la exhibición de Bogdan Bojdanovic y Nikola Jokic, que firmaron 52 puntos, 30 para el escolta y 22 para el pívot, añadiendo cada uno 8 asistencias y 13 rebotes, respectivamente. El equipo africano, liderado por Carlik Jones (17 puntos y 10 asistencias), no perdió la estela de su rival en ningún momento e incluso se puso a un punto (72-71) al inicio del cuarto final, pero ahí recibió un parcial de 11-3 que permitió otro despegue serbio y que hipotecó sus opciones. En el otro choque del grupo, los Estados Unidos no se relajaron y cerraron la primera fase con pleno de claros triunfos al imponerse por 104-83 a Puerto Rico, con actuación destacada del escolta Anthony Edwards, autor de 26 puntos. El combinado portorriqueño intentó dar 'guerra' a su rival e incluso llegó a dominar el primer cuarto (25-29), pero los estadounidenses apretaron en el segundo cuarto y se escaparon con un parcial de 39-16. Tras el descanso, siguieron firmes (23-14) y ya aflojaron en el último cuarto, ganado por Puerto Rico (24-17). Ahora, el equipo que dirige Steve Kerr, como primer cabeza de serie tras la fase de grupos, se enfrentará este martes a Brasil en los cuartos de final, ya en París, mientras que Alemania, segunda cabeza de serie, se medirá a Grecia. Canadá-Francia y Australia-Serbia serán los otros dos choques.

