El presidente de Chipre acepta una invitación de la ONU para resolver la cuestión histórica de su división

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha aceptado una invitación del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para asistir a una reunión tripartita con el líder turcochipriota Ersin Tatar dentro de semana y media en Nueva York, en un intento de resolver la cuestión de la división histórica de la isla, aunque su homólogo todavía no se ha pronunciado al respecto. La reunión del 13 de agosto tiene la intención de reiniciar las conversaciones para resolver el problema de Chipre, que lleva décadas en pie, ha anunciado Christodoulides en un discurso pronunciado el sábado por la noche y recogido por el 'Cyprus Mail'. Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupó la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país. En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Naciones Unidas ejerce como garante en la zona que separa los dos territorios, al tiempo que trata que las partes acerquen posturas para lograr la reunificación. Sin embargo, todos los intentos realizados hasta ahora han concluido en fracaso, pese al compromiso que siguen manteniendo los dos lados de seguir avanzando en este sentido. "Este camino tiene una sola dirección, porque ninguna solución no es una solución, porque no hacemos concesiones a la división, porque sabemos muy bien a quién favorece el paso del tiempo y el estancamiento. Mi principal preocupación es el fin de la ocupación, la liberación y la reunificación de nuestro país", ha manifestado el presidente. "Esperamos que esta vez haya una respuesta positiva por parte del señor Tatar", ha añadido el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, "y que la reunión se celebre el 13 de agosto, lo que permitirá seguir avanzando y evolucionando hacia la reanudación de las negociaciones, siempre dentro del marco acordado". Numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la nación del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado. El esfuerzo más reciente se produjo en 2021, cuando funcionarios de Turquía, Grecia y el Reino Unido (potencias garantes en virtud de un acuerdo que puso fin al dominio colonial británico en Chipre) se unieron a los principales políticos grecochipriotas y turcochipriotas en Ginebra durante tres días de conversaciones.

