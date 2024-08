Trump anuncia un debate con Harris para el 4 de septiembre tras acusarla de "una caza de brujas" en su contra

El expresidente estadounidense Donald Trump ha dicho a través de su red social que ha acordado con la cadena de televisión Fox News celebrar el próximo 4 de septiembre un debate con Kamala Harris, "con unas reglas similares" al anterior cara a cara con Joe Biden, "pero con una arena llena de audiencia". "He acordado con Fox News debatir con Kamala Harris el miércoles 4 de septiembre. El debate estaba programado previamente contra el 'somnoliento' Joe Biden en ABC, pero se canceló porque Biden ya no participará y estoy en litigio contra ABC Network y George Slopadopoulos, lo que crea un conflicto de intereses", ha escrito el candidato republicano en la plataforma Truth Social. El exmandatario ha agregado que el mencionado debate "se llevará a cabo en la Gran Mancomunidad de Pensilvania, en un lugar aún por determinar" y ha aclarado que "las reglas serán similares" a las de su debate Biden. "¡Pero con una arena llena de audiencia!", ha apostillado. Trump se ha mostrado "totalmente dispuesto" a debatir con Harris, pese a que los demócratas han "retirado inconstitucionalmente a un candidato que se reconoció como derrotado y lo reemplazaron sin contemplaciones por un nuevo candidato", una decisión que el republicano considera "injusta" y "una amenaza para la democracia". "Candidatos diferentes o no, sus malas políticas son las mismas, y esto se revelará con fuerza en el debate del 4 de septiembre", ha añadido, defendiendo que "esta fecha es conveniente y apropiada porque es justo antes del inicio del 6 de septiembre, de la votación anticipada en las elecciones presidenciales". UNA "CACERÍA DE BRUJAS" Previo a este anuncio, Trump ha denunciado en la misma red social las dificultades a las que ha de hacer frente a la hora de hacer campaña debido a "la severa orden de censura" impuesta por la Justicia de Nueva York bajo la que "todavía" se encuentra. "(Esto) hace que sea muy difícil hacer campaña, especialmente cuando la loca Kamala Harris está usando esta cacería de brujas en mi contra", ha denunciado el político, que ha subrayado que "todos los principales eruditos y expertos legales han dicho que este caso es una estafa y un engaño" y que él no hizo "nada malo". A este respecto, el candidato a la Casa Blanca ha reiterado que "el juez no tenía derecho a hacer lo que hizo" y ha exigido que esta orden de censura --que considera "una decisión política"-- sea anulada "de inmediato" y "en base a la decisión de inmunidad que acaba de dictar la Corte Suprema" estadounidense. El presidente Biden anunció su renuncia a la reelección tras semanas de presiones y dudas en torno a su capacidad de derrotar a Trump a raíz de su errático desempeño en el debate televisado, que generó dudas en el seno de su partido sobre la posibilidad de que pudiera lograr una victoria en las urnas. Fue entonces cuando Harris dio un paso al frente y se postuló como aspirante del Partido Demócrata, dando un vuelco a la campaña electoral y tornando a su favor algunas de las encuestas, así como la estimación de voto en algunos de los estados 'bisagra', claves para llegar a la Casa Blanca.

