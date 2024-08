Raquel Bernal se desmarca de polémicas y apoya a Álvaro Muñoz Escassi: "Siempre ha estado bien"

Raquel Bernal ha hecho declaraciones sobre el estado actual de Álvaro Muñoz Escassi, asegurando que se encuentra en perfectas condiciones tras las polémicas que le han ido llegando después de su separación de María José Suárez. La exmujer del jinete afirma que "siempre ha estado bien": "Sí". A pesar de no estar al tanto de las polémicas que han rodeado a su exmarido, asegura que su relación con él es muy buena: "No sé, de verdad, que no estoy enterada de nada guapa", comentó de manera sincera, añadiendo que se llevan "maravillosamente". Raquel asistió al concierto de Luis Miguel junto a sus amigas. Aunque confesó no ser una gran fan del cantante, disfrutó de la velada en buena compañía: "No, bueno. Con mis amigas compartiendo". Estas declaraciones dejan claro que, a pesar de los rumores y las controversias, Raquel Bernal y Álvaro Muñoz Escassi mantienen una relación positiva y que ambos se encuentran bien.

