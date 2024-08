España gana a Australia y Canadá y se acerca a semifinales del 3x3 femenino

La selección española femenina de baloncesto 3x3 ganó a Australia, por 21-17, y Canadá, en la prórroga con un 20-22, este viernes para recuperarse de la pasada mala jornada y acercar las semifinales en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. España, tercera de grupo, cedió el jueves contra China y Estados Unidos pero ahora está a un paso de atar su billete directo a la lucha por las medallas, que daría una victoria este sábado ante Alemania, mientras que de tercero a sexto se juegan las otras dos plazas a semifinales. El equipo español empezó a remolque (5-1) contra Australia, a pesar de que no tenían recambios con la baja de Lauren Mansfield, gracias a cuatro puntos anotados por Marena Whittle. El equipo formado por Vega Gimeno, Sandra Ygueravide, Gracia Alonso y Juana Camilión respondieron para ponerse 5-8. España siguió inspirada en los tiros desde el perímetro y el último intento de Australia lo respondió Juana Camilión. Vega Gimeno y Ygueravide remaron en un final apretado, donde Gimeno logró sacar una falta de tiro. La valenciana no falló y anotó el punto definitivo para que España pudiera conseguir su tercera victoria en el torneo, la primera en la que logra llegar a los 21 puntos. Mientras, contra Canadá tocó sufrir más si cabe por la cuarta, en el segundo partido del día en sesión nocturna. Las canadienses, lideradas por las veteranas hermanas Plouffe, fueron una pesadilla. España aprovechó el bonus de faltas y Vega Gimeno desmarcó a las suyas en el marcador. En los minutos finales, Sandra Ygueravide desatascó a España con un doble crucial, aunque una canasta y falta de Plouffe puso a Canadá por delante. Sandra respondió llevando el partido a una emocionante prórroga con un marcador de 20-20. En el tiempo extra, un canastón doble de Ygueravide selló la victoria para España. En el último partido contra Alemania este sábado, el 3x3 femenino español puede ir directo a semifinales, si no, jugaría el 'play-in'.

