El emotivo vídeo de Anabel Pantoja felicitando a su tía que ha dolido a sus primos, en especial a Isa Pi

Anabel Pantoja ha dedicado una emotiva publicación en Instagram para felicitar por su 68 cumpleaños a su tía Isabel Pantoja, compartiendo un vídeo que ha generado un gran revuelo. En las imágenes, se puede ver la reacción de la cantante al enterarse del embarazo de su sobrina. "¿Esto qué es? Ana, ¿esto qué es? ¿Esto qué es Ana?", se escucha decir a la tonadillera, visiblemente emocionada al leer la noticia en su teléfono móvil. Con lágrimas en los ojos, Isabel se levanta del sofá y corre a abrazar a la influencer. "Lo más importante es celebrar la vida. Te queremos tu gorda y tu gordita", añadió Anabel en la descripción del clip. Tras la publicación, la hija de Bernardo Pantoja ha subido otros vídeos restando importancia a su gesto y respondiendo a las críticas de algunos usuarios que insinuaban que su publicación podría haber dolido a sus primos. "Creo que no hay que darle vueltas a nada. Ha sido una cosa que me ha salido y creo que tengo derecho a comunicárselo a todo el mundo como quiera", explicó la influencer. Por su parte, Isa Pantoja no ha tardado en expresar sus sentimientos al respecto. Aunque dudaba que Anabel estuviera viendo 'Vamos a ver', programa en el que la joven colabor, la hija de la tonadillera ha afirmado que la publicación sí le había afectado. "Voy a decir siempre lo que opino. Me ha removido, pero estamos en el presente. Es verdad que yo si subo un vídeo a las redes, la gente va a comentar y vosotros podéis decir lo que queráis. No puedo decir que mi madre me importa cero porque no es la realidad. No me ha molestado, yo hablo siempre con ella y sé que lo ha hecho para felicitarla, no pienso que vaya a malas, pero claro que me duele porque yo soy madre y me duele por lo mío. No hacen falta las explicaciones porque si ella sabe por qué lo ha hecho, no tiene que darme explicaciones y ya está. Menos es más". Isa también ha destacado que nunca tendría una mala palabra para Anabel. "Yo con Anabel no voy a tener nunca una mala palabra, sé que es un momento que ella deseaba y no voy a tirarle una piedra más, pero si me preguntan si me duele, pues sí", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo