EEUU anuncia un mayor despliegue militar en Oriente Próximo para reforzar la defensa de Israel

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este viernes "medidas adicionales" para "apoyar la defensa de Israel", destacando que "desplegarán más capacidades militares defensivas" en Oriente Próximo a fin de "reforzar la protección de las fuerzas de Estados Unidos en la región y defender a Israel". "Este despliegue será en respuesta a las amenazas de Irán y de las milicias respaldadas por Irán", ha explicado la secretaria de prensa adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, en un comunicado. En esta línea, añade la nota, la Secretaría "dirigirá múltiples y futuras medidas de posicionamiento de fuerza para reforzar la protección de las fuerzas estadounidenses en toda la región, brindar un mayor apoyo a la defensa de Israel y garantizar que Estados Unidos esté preparado para responder a esta crisis en evolución". Singh ha asegurado que este compromiso es fruto de las conversaciones mantenidas la víspera entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que "aún queda por determinar qué fuerzas y/o unidades se desplegarán". Lo que sí han garantizado desde Washington es que "cualquier capacidad será puramente defensiva y "enviará un mensaje de disuasión". "Seguiremos insistiendo en la reducción de la tensión, y la mejor manera de lograrlo es que se apruebe este acuerdo de alto el fuego, para que podamos liberar también a los rehenes estadounidenses", ha apostillado la secretaria, defendiendo que "esa sería la mejor manera de seguir reduciendo la tensión en la región". Este viernes por la mañana, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha continuado las conversaciones entre Biden y Netanyahu a este respecto con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Durante una llamada telefónica, Austin ha reiterado a Gallant "el férreo apoyo de Estados Unidos con la seguridad de Israel" y le ha informado de las "medidas adicionales" previstas "para apoyar la defensa de Israel", "que incluyen cambios actuales y futuros en la postura de la fuerza defensiva". Así las cosas, el titular de Defensa estadounidense ha subrayado que "no es inevitable una mayor escalada", asegurando que "todos los países de la región se beneficiarían de una desescalada de las tensiones, incluso mediante la finalización de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza". Estas declaraciones llegan después de que la Casa Blanca haya señalado esta misma semana que "no hay señales" de que una escalada en Oriente Próximo pueda ser "inminente" tras la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniye, en un ataque achacado a Israel en Irán. En este contexto, el propio Biden ha expresado su preocupación por la escalada de la tensiones en Oriente Próximo y ha asegurado que el asesinato Haniye "no es de ayuda" a la hora de poner fin al conflicto en la región, aunque su Ejecutivo sostiene que "aún es posible" alcanzar un alto el fuego en Gaza.

Compartir nota: Guardar Nuevo