Suno AI contradice a sellos como Sony y Warner y asegura que entrena sus modelos de IA de forma legítima

La 'startup' Suno AI cree que el formato que aplica para el entrenamiento de sus modelos de Inteligencia Artificial (IA), en el que emplea canciones protegidas por derechos de autor, se lleva a cabo de forma justa, legítima y con el objetivo de alentar a los usuarios a aprender de ellas, no a copiarlas. Suno AI es una plataforma especializada en la generación de música y en la conversión de texto a música. Es de uso gratuito, aunque es necesario registrarse con una cuenta de Apple, Discord, Google o Windows o bien utilizar un número de teléfono. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés), a la que pertenecen Universal Music Group Recordings, Sony Music Entertainment y Warner Records, demandó tanto a Suno AI como a Udio, que ofrece un servicio similar, por entrenar sus modelos con material original protegido con 'copyright'. Entonces, esta asociación comentó que estos servicios frustraban "la promesa de una IA genuinamente innovadora" al considerar "justo" copiar el trabajo de un artista y explotarlo para su propio beneficio. Y no solo eso: las citadas discográficas, así como Atlantic y Capitol Records, apuntaron en estas plataformas utilizaron sin su permiso explícito estas grabaciones con derechos de autor. Ahora, Sumo AI ha contestado a la demanda de la RIAA, una respuesta en la que ha admitido haber entrenado su herramienta de IA generativa con diferentes tipos de grabaciones disponibles a través de fuentes públicas. En este sentido, alegan que su herramienta emplea un procedimiento "justo" de 'back-end', "invisible para el público, al servicio de la creación de un nuevo producto que, en última instancia, no infrinja" los derechos de autor. "Esto es legítimo", han señalado en esta respuesta. Por su parte, el director ejecutivo y cofundador de Suno AI, Mikely Shulman, ha publicado su opinión sobre el caso en el blog de la firma, donde ha reconocido que las "nuevas formas de crear, escuchar y experimentar la música" lo ven "como una amenaza para su negocio". "Cada vez que ha habido una innovación en la música, las discográficas han intentado limitar el progreso", ha asegurado, insistiendo en que estas "han pasado décadas intentando controlar" la forma en la que se crea y se disfruta de la música. Tras acusar a los grandes sellos de tener "conceptos erróneos" sobre cómo funciona su tecnología", ha dicho que "Suno ayuda a la gente a crear música mediante un proceso similar al que los humanos han utilizado desde siempre: aprendiendo estilos, patrones y formas" para después "inventar nueva música a partir de ellos". También ha comentado que la plataforma entrena sus modelos con música disponible en internet, al igual que Gemini de Google, Copilot de Microsoft, Claude de Anthropic, ChatGPT de OpenAI "e incluso el nuevo Apple Intelligence de Apple". Reconociendo que gran parte de la red abierta de internet contiene material protegido por 'copyright' y que parte de él es propiedad de discográficas, ha dicho que su trabajo no consiste en copiarlo, sino aprender de él. "No es una infracción, nunca lo ha sido y tampoco lo es ahora", ha matizado. Shulman también se ha mostrado sorprendido por la demanda de la RIAA, ya que en el momento de interponerla Suno estaba "manteniendo conversaciones productivas con varios de los principales sellos discográficos miembros" de esta organización "para encontrar formas de ampliar juntos el pastel de la música". Así, ha destacado que la plataforma está diseñada para crear música original, no para usuarios que "traten de recrear una canción existente que se puede escuchar en otro lugar en internet de forma gratuita". Asimismo, ha apuntado que dispone de "una gran cantidad de controles" destinados a alentar la originalidad de los usuarios y evitar plagios.

