Rafa Lozano Jr (-51 kg) pierde con el dominicano Junior Alcántara y se queda sin medalla

El boxeador español Rafa Lozano Jr perdió su combate de cuartos de final de la categoría de -51 kg de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 ante el dominicano Junior Alcántara por decisión dividida (2-3), por lo que se queda a las puertas de las medallas en su debut en este tipo de citas y no puede emular a su padre y entrenador, Rafa Lozano. Combate muy igualado desde el principio, con un púgil dominicano muy rápido, ágil con las piernas y en la defensa, fue complicado entrar con golpes en estos primeros tres minutos. Ambos boxeadores bailaban y brincaban sobre el ring, con intercambios muy cortos y sin demasiados impactos, con mucho peso de la táctica. Los jueces le dieron el primer asalto, aunque por decisión dividida (2-3) al dominicano, lo que exigía al cordobés dar un paso más adelante. Alcántara entró en un juego psicológico, celebrando cada golpe, algo que los jueces suelen recriminar. Por momentos, Lozano corría para esquivar al dominicano, y los jueces dejaron para el último asalto el dueño de la medalla de, mínimo, bronce. Y eso se notó en el ring, porque ambos fueron más directos desde el principio de este definitivo asalto, aunque el acierto en esta igualada pelea estaba muy cotizada. Lozano metió un par de buenas manos, además vistosas para los jueces, y generó algo de dudas en Alcántara, que no paraba de moverse. El árbitro levantó el brazo del dominicano, vencedor por decisión dividida, y 'El Balín' no pudo evitar las lágrimas, consciente de que se le había escapado una gran oportunidad de colgarse una medalla olímpica en sus primeros Juegos. El cordobés no pudo emular a su padre Rafa Lozano, ahora seleccionador, que fue bronce en Atlanta 1996 y plata en Sydney 2000 y, de momento, solo Enmanuel Reyes Plá (-92 kg) está en semifinales en boxeo.

Compartir nota: Guardar Nuevo