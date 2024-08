Previa del España - Colombia

La selección española femenina de fútbol jugará este sábado (17.00 horas/La 1) su partido de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París ante Colombia, un rival al que nunca se ha enfrentado y obstáculo para que la campeona del mundo entre de lleno por el sueño de las medallas en la cita. España llega al partido invicta y después de cumplir con su favoritismo en la fase de grupos ante Japón (2-1), Nigeria (1-0) y Brasil (2-0), tres encuentros que sirvieron para seguir puliendo detalles antes de afrontar el debut en unas eliminatorias olímpicas que probarán una vez más la ambición y madurez del equipo que dirige Montse Tomé. Hasta el momento, la número uno del ranking, sin alcanzar su mejor nivel de juego, ha superado bien sus respectivos exámenes, sobre todo el inicial donde espantó cualquier 'fantasma' al ganar remontando al combinado japonés en su partido seguramente más brillante de un torneo donde la seleccionadora ha repartido un tanto los esfuerzos de jugadoras claves. Con todo, la 'Roja' llega al partido cargada de ilusión, pero sabedora de que ya no puede despistarse en su camino hacia las medallas. De momento, Tomé espera poder contar con todas sus futbolistas a buen nivel físico después de los problemas que pueden arrastrar la capitana Irene Paredes y la lateral Oihane Hernández, que no jugaron en el último partido ante Brasil, o de Patri Guijarro, que recibió un golpe en la rodilla. Pero, sin duda, la mayor preocupación ahora es la de la portería ya que Cata Coll sufrió un rodillazo en el choque ante las brasileños que le ha provocado una pequeña fractura en los huesos propios de la nariz que le obligará a usar una máscara especial protectora que parece que no la apartará de la titularidad. Ante Brasil, no jugaron de inicio teóricas titulares como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Salma Paralluelo y Mariona Caldentey, que llegarán más frescas para enfrentarse a una selección cafetera que planteará un sistema muy físico y con defensa en bloque bajo a la que ya están acostumbradas. CAICEDO, RAMÍREZ Y SANTOS, EL PELIGRO COLOMBIANO Lo más probable es que Tomé repita el once que dispuso en el estreno para medirse a una selección colombiana liderada por jugadoras con pasado o presente en la liga española, y que tampoco ha disputado nunca los cuartos de final del torneo olímpico. La joven atacante madridista Linda Caicedo, la exdelantera del Levante Mayra Ramírez, y la excentrocampista del Atlético de Madrid Leicy Santos son las principales figuras de un equipo que llega sin nada que perder y que pasó como una de las mejores terceras. En la fase de grupos, el combinado sudamericano sólo ha conseguido una victoria ante Nueva Zelanda, la primera de su corta historta historia olímpica en su segunda participación. En sus dos otros encuentros, ante Francia y Canadá, sufrieron derrotas que las condenaron a este cruce ante España, que no debe fiarse porque ya en el pasado Mundial, las colombianas fueron capaces de batir a una selección de nivel como Alemania. Un aspecto clave en este duelo serán las rápidas transiciones ofensivas de las colombianas, que cuentan con un ataque muy rápido y peligroso con Ramírez y Caicedo, que obligarán a las centrales españolas y las laterales a estar muy atentas para evitar sustos. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: ESPAÑA: Coll; Carmona, Paredes, Aleixandri, Batlle; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Del Castillo, Paralluelo y Caldentey. COLOMBIA: Tapia; Vanegas, Carolina Arias, Carabalí, Daniela Arias; Montoya, Restrepo, Santos; Caicedo, Pavi y Ramírez. --ÁRBITRA: Katia García (MEX). --ESTADIO: Groupama Stadium de Lyon. --HORA: 17.00/La 1.

