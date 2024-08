La FAPE califica de "magnífica noticia" la liberación del periodista Pablo González

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha sumado al comunicado de la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas publicado tras la liberación del periodista Pablo González en el marco del acuerdo entre Occidente y Rusia para la liberación de presos, que ha calificado los hechos de "magnífica noticia". El comunicado, respaldado por la FAPE, ha señalado que la puesta en libertad de González es "una magnífica noticia" tanto para el organismo y "para el periodismo europeo en general que lleva meses reclamando una actitud firme y decidida por parte de los Gobiernos para impedir una injusticia, un encarcelamiento sin base probatoria". La asociación ha recordado que el reportero ha estado casi 900 días encarcelado en una prisión polaca de máxima seguridad en régimen de aislamiento y con los derechos restringidos tanto para él como para su familia. Asimismo, ha denunciado que ha sido "objeto de rumores y filtraciones interesadas que no han sido capaces de probar nada". "Una falla democrática en suelo europeo imperdonable", ha agregado. En este sentido, ha señalado que "con su liberación sale ganando la libertad de información y la necesidad de garantizar" el trabajo de la profesión periodística "desde la libertad de movimiento en el ejercicio" laboral. "Tener encarcelado impunemente a un periodista de esta manera es un hecho gravísimo que denota una falta de respeto y consideración a una labor fundamental en las democracias: el periodismo y los periodistas", reza un comunicado. Mientras que ha destacado que los colegios profesionales y organismos internacionales se han movilizado reclamando una vía diplomática para dar celeridad al proceso y un juicio justo, han lamentado que su puesta en libertad no haya "sido obra de las autoridades españolas en la defensa y cuidado de sus ciudadanos". "Los periodistas no deben ser utilizados como peones políticos. Ahora, Pablo González tiene la palabra y tiene ante sí una ardua labor: recuperar su vida, restablecer su reputación y retomar su profesión", ha concluido. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha celebrado que el reportero "ha sido al fin liberado en un intercambio de presos entre Rusia y Polonia". "Nuestra alegría por su familia. Ahora que finalmente es libre, tras 28 meses detenido sin juicio, le corresponde a él dar las explicaciones sobre su caso", ha indicado a través de su perfil en la red social X. Pablo González --que nació en Moscú y tiene doble nacionalidad, española y rusa-- fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Polonia cuando cubría el éxodo de personas refugiadas al comienzo de la guerra de Ucrania.

