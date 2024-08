El Gobierno de EEUU dice que hay "abrumadora evidencia" de que González ganó las elecciones en Venezuela

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado que el Gobierno estadounidense reconoce al opositor Edmundo González como el ganador de las elecciones de Venezuela, debido a que hay "abrumadora evidencia" que lo corrobora, mientras que ha afirmado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "no tiene pruebas" que respalden su victoria. "Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela (celebradas) el 28 de julio", ha indicado a través de un comunicado. El jefe de la diplomacia estadounidense ha sostenido que "el procesamiento de los votos y el anuncio de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Maduro fueron profundamente defectuosos, lo que produjo un resultado anunciado que no representa la voluntad del pueblo venezolano". "La rápida declaración del CNE de que Maduro fue el ganador de las elecciones presidenciales no tuvo pruebas que la respaldaran. El CNE todavía no ha publicado datos desagregados ni ninguna de las actas de recuento de votos, a pesar de los reiterados llamamientos de los venezolanos y la comunidad internacional para que lo haga", ha criticado. En este sentido, Blinken, que se ha hecho eco del informe del Centro Carter, especializado en la observación de elecciones, que ha concluido que estos comicios "no pueden considerarse democráticos", ha agregado que las "irregularidades a lo largo del proceso" han "despojado de toda credibilidad al resultado anunciado por el CNE". Por contra, ha destacado que la oposición "democrática" ha publicado más del 80 por ciento de las actas recibidas de los centros de votación: "Esas actas indican que González recibió la mayoría de los votos en estas elecciones por un margen insuperable". Además, ha hecho hincapié en que los observadores independientes han corroborado estas cifras, así como las encuestas a pie de urna. "En los días posteriores a las elecciones, hemos consultado ampliamente con socios y aliados en todo el mundo, y si bien los países han adoptado diferentes enfoques para responder, ninguno ha llegado a la conclusión de que Maduro recibió la mayoría de los votos en estas elecciones", ha asegurado. Los países que han reconocido la reelección de Maduro son Rusia, China, Irán, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras, mientras que Estados Unidos y Perú han reconocido a González. Tras haber felicitado al candidato opositor "por su exitosa campaña", ha sostenido que "es el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica de conformidad con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano". "A pesar de los desafíos significativos que (los venezolanos) enfrentaron, al menos doce millones de venezolanos acudieron pacíficamente a las urnas y ejercieron uno de los derechos más poderosos que se otorga a las personas en cualquier democracia", ha subrayado. Blinken ha aprovechado la ocasión para "rechazar las acusaciones infundadas de Maduro contra los líderes de la oposición", en referencia a las amenazas de arrestar a opositores, incluidos Edmundo González y María Corina Machado. "Son un intento antidemocrático de reprimir la participación política y retener el poder", ha aseverado. Por ende, ha pedido proteger la seguridad de los opositores y liberar "de inmediato" a los arrestados mientras "ejercían pacíficamente su derecho a participar en el proceso electoral o exigían transparencia en el escrutinio". "Las fuerzas del orden y de seguridad no deben convertirse en un instrumento de violencia política utilizado contra los ciudadanos que ejercen sus derechos democráticos", ha concluido. Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales públicos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González.

