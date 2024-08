Previa del Japón - España

La selección española olímpica masculina de fútbol se enfrenta este viernes a Japón (17.00) en el Parc Olympique Lyonnais de Lyon en los cuartos de final del torneo olímpico de los Juegos de Paris 2024, un encuentro en el que los de Santi Denia quieren dejar atrás la sonrojante derrota ante Egipto y lograr un pase a semifinales que les permita soñar con las medallas. No finalizó de la manera esperada la fase de grupos para España. El equipo de Santi Denia se vio sorprendido por Egipto en la tercera jornada de la primera fase, una derrota ante los africanos que mandó a la 'Rojita' al segundo puesto del grupo, complicando el cruce de cuartos de final. Ahora, España tendrá que buscar estar entre los cuatro mejores equipos del torneo olímpico ante Japón, único equipo, junto a Francia, que ha conseguido el pleno de victorias hasta el momento. Un España-Japón en cuartos de los Juegos Olímpicos que es la reedición de la semifinal de Tokyo 2020. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Luis de la Fuente consiguió una victoria sufridísima gracias a un gol de Mikel Oyarzabal en minuto 115 de la prórroga. Un triunfo que, en esa ocasión, significó una medalla para la delegación española. Ahora, el triunfo ante los nipones dejaría al fútbol español a una sola victoria de las medallas. España debe recuperar ante la selección nipona la senda del buen fútbol y la consistencia en defensa. Para ello, Denia volverá a su once tipo después de meter hasta nueve cambios en el partido ante Egipto. Así, Pau Cubarsí, sancionado ante los egipcios por acumulación de tarjetas amarillas, y Eric García, sin minutos en el tercer partido, regresarán al once para intentar parar el ataque japonés, que, junto al francés y al estadounidense, es el más prolífero de los Juegos con 7 goles. Un equipo japonés que está destacando, más allá de por un fútbol vertiginoso y efectivo en ataque, por su gran capacidad defensiva. Japón es el único equipo, junto a Francia, que no ha recibido ningún gol hasta el momento en la competición. Una solidez que ha encontrado gracias a la presión alta sobre la salida de balón rival y al orden defensivo con el bloque medio y bajo defensivo. Además, a esto se suma que el guardameta nipón, Leo Kokubo, ha realizado 10 paradas. Por tanto, para poder desactivar el entramado defensivo nipón, la sala de maquinas del equipo español debe dar un paso adelante. Un centro del campo que volverán a conformarlo Álex Baena, Fermín López y Pablo Barrios. Especialmente importante será el papel del jugador del Villarreal que, ante la presión nipona, deberá ayudar en la construcción del juego español. Además, Fermín, en ocasiones desconectado del equipo en los primeros partidos, deberá ser más protagonista. En ataque, Abel Ruiz debe dar un paso adelante tras una primera fase en la que se ha mostrado errático de cara a puerta. El delantero del Girona, que aporta mucho con su juego de espaldas y da desahogo al equipo en momentos de presión, aun no ha marcado en el torneo, y deberá ser más incisivo en el remate. El que sí lo hizo ante Egipto fue Samu Omorodion, demostrando a Santi Denia que está preparado para liderar la delantera española si lo estima oportuno. FICHA TÉCNICA --POSIBLES ALINEACIONES. JAPÓN: Kokubo; Hiroki, Takai, Nishio, Ohata; Yamamoto, Fujita, Araki; Yamada, Hosoya y Saito. ESPAÑA: Tenas; Pubill, Eric García, Cubarsí, Miranda; Barrios, Baena; Sergio Gómez, Oroz y Abel Ruiz. --ÁRBITRO: Dahane Beida (MTN). --ESTADIO: Parc Olympique Lyonnais. --HORA: 17.00/La 1.

Compartir nota: Guardar Nuevo