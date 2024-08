Opositores venezolanos protestan contra el "fraude" y valoran apoyo de Panamá a su causa

Ciudad de Panamá, 31 jul (EFE).- Opositores venezolanos alzaron este miércoles su voz en la capital panameña en contra de los "resultados fraudulentos" de las elecciones del domingo en Venezuela que dieron la victoria a Nicolás Maduro según el Consejo Nacional Electoral (CNE) y agradecieron el apoyo y solidaridad que han recibido de Panamá, muy crítica con esos comicios.

Los manifestantes, en un grupo menor al que se plantó el domingo frente a la sede de la embajada venezolana en Panamá en espera de los resultados de los comicios, protestaron hoy en el céntrico Parque Urracá convocados por el colectivo opositor Con Venezuela (ConVzla), bajo el lema ´No hay fraude que frene nuestra determinación de libertad´.

En una proclama, los opositores agradecieron la "solidaridad" y "respeto" expresado por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y su Gobierno, "durante, antes y después del proceso electoral que marcó un momento crucial para Venezuela al ser anunciados los resultados fraudulentos" por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro.

Señalaron que "el apoyo de Panamá se hizo sentir de manera significativa", y agradecieron por ello "especialmente" a Mulino "su compromiso con la causa venezolana".

Ricardo Contreras, vocero de ConVzla, dijo a EFE que el objetivo de esta manifestación era expresarse sobre lo que está sucediendo tras las elecciones de su país, "algo muy frustrante".

"Pero estamos convencidos que de alguna u otra manera vamos a llegar al resultado que necesitamos, que es que nos reconozcan a Edmundo (González) como presidente oficial de Venezuela", manifestó Contreras.

El portavoz de ConVzla se refirió al apoyo brindado por Mulino y su Gobierno, así como por una gran mayoría de panameños.

"Sin duda alguna esto es maravilloso, estamos tan contentos, primero de ser habitantes de un país que nos ha dado tanto apoyo, por la gente, el pueblo (...) y saber que el mandatario máximo del país es el que nos está dando el mayor respaldo aquí, eso no tiene precio", indicó.

Mulino dejó clara su postura desde un principio, al anunciar el lunes que ponía en "suspenso" las relaciones diplomáticas y retiraba su cuerpo diplomático en Venezuela "hasta que no se realice una revisión completa de las actas" de los votos, tras rechazar los resultados de las elecciones.

El gobernante panameño no ha rebajado el tono desde entonces, y este miércoles criticó que en la reunión de hoy del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) no se lograra alcanzar un acuerdo para exigir al CNE publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo.

"Felicito las 17 naciones que hoy en la OEA votaron a favor de una resolución que justificaba el propósito de la convocatoria. No fue aprobada. Vuelve ese organismo a fallar. Lamentable", afirmó en X Mulino.

Poco antes, Mulino advirtió que en la reunión de emergencia de la OEA Panamá no avalaría una resolución que no permitiera una "pronta solución" a la crisis que vive Venezuela.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, recordó en su intervención durante la reunión de emergencia de la OEA el motivo por el que Panamá es especialmente sensible hacia lo que pasa en Venezuela: "En mi propio país vivimos una dictadura".

"El presidente Mulino, cuando comenzó su carrera política a finales de los 80, me confesaba que Panamá se sintió abandonado en el peor momento de su época republicana en el siglo XX. Por favor, no abandonemos a Venezuela, como no se abandonaron a muchos países que sufrieron golpes de Estado recientemente, todo el continente se volcó a apoyar la institucionalidad", expresó Martínez-Acha.

Es así que el canciller instó a las autoridades venezolanas a que "cumplan con su deber y procedan a publicar las actas originales, que se respeten los derechos humanos en Venezuela, que cese la persecución contra los líderes de la oposición y activistas".

"Hoy, en Venezuela, hay más concentración de poder, hoy en Venezuela hay más represión contra la oposición, hoy en Venezuela hay menos libertad de expresión, hoy se puede decir que las elecciones del 28 de julio fueron fraudulentas", sentenció.