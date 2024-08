La inflación en Perú cae en mayo al 2,13% interanual

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha descendido casi dos puntos en julio respecto al mes anterior, lo que le ha llevado a caer al 2,13% interanual, frente al incremento registrado en junio en comparación con mayo. Con todo, la cifra divulgada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú no es la más baja del año, ya que en dicho mes de mayo se alcanzó el 2% interanual. En términos mensuales, la inflación ha vuelto a escalar, en este caso llegando a duplicarse desde junio, hasta llegar al 0,24%. En el índice acumulado, la inflación es del 1,81%. Por divisiones de consumo, los mayores incrementos se han dado en transporte (0,63%), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,34%) y restaurantes y hoteles (0,16%). En menor medida, subieron los precios de las divisiones de educación (0,06%), salud (0,02%) y prendas de vestir y calzado (0,02%). Mientras, la división comunicaciones no registró variación. En este contexto, el banco central de Perú decidió en su última reunión de julio mantener los tipos de interés en el 5,75%, al igual que ha sucedido en encuentros anteriores. La entidad volverá a tomar una decisión de política monetaria el próximo 8 de agosto, con el dato de julio sobre la mesa.

Compartir nota: Guardar Nuevo