El judoca español Niko Sherazadishvili se queda sin bronce en -100 kg en Paris 2024

El judoca español Nikoloz Sherazadishvili no pudo conseguir una medalla de bronce del peso de -100 kilos del judo de los Juegos Olímpicos de París después de caer este jueves en su segundo combate de la repesca ante el uzbeco Muzzafarbek Turoboyev. 'Shera' llegaba a la capital francesa como uno de los aspirantes a pelear por un metal, situado como octavo del ranking mundial y con la esperanza de que la experiencia de Tokyo 2020, donde era el rival a batir en un peso menor, -90 kilos, y se quedó lejos del podio. Esta vez estuvo más cerca, pero también se marchó con un diploma. Su bronce mundial hace unos meses le hacía albergar esperanzas en París, donde estaba exento de la primera ronda y donde ganar su primer combate le garantizaba, al menos, ya una repesca. Y el judoca español cumplió, con trabajo, porque el húngaro Szombor Veg le exigió en octavos al marcar un rápido 'waza-ari' antes de que se cumpliera el primer minuto. Pero este contratiempo no inquietó en exceso a Sherazadishvili, que se lanzó decididamente a la remontada. Así, la situación cambiaría justo antes del ecuador, cuando el judoca español inmovilizó 12 segundos al húngaro igualando el marcador a un 'waza-ari'. Una remontada que culminaría 'Shera', a falta de un minuto, con un 'ippon' que le daba la victoria. Su rival en los cuartos de final y por entrar en la pelea por las medallas era el suizo Daniel Eich, número 14 del ranking mundial, en teoría accesible, pero al que no pudo batir después de que el helvético marcase un 'waza-ari' justo en el ecuador del combate. Pese a sus intentos y los dos 'shidos' sobre su oponente, el español no pudo enjugar la desventaja y volvió a ver como se le escapaba la posibilidad de pelear por ser campeón olímpico, aunque aún le quedaba la opción de colgarse un bronce a través de la repesca. Para empezar, un 'hueso', el japonés Aaron Wolf, 13 del ranking, pero oro hace tres años en Tokio. 'Shera' no se dejó de intimidar y trató siempre de llevar la iniciativa para encontrar finalmente su premio en la técnica de oro con un sensacional 'ippon' que le daba el billete para el bronce. Ahí esperaba otro rival de máxima exigencia como Muzzafarbek Turoboyev, un 'gigante' uzbeco y número cuatro del ranking mundial. El español lo intentó, pero su rival fue un 'muro' y le quitó un bronce con sabor a revancha tras dos 'waza-ari' consecutivos.

