Alberto Díaz: "No me ha sorprendido Aldama; el equipo revelación es Sudán del Sur"

Adrián R. Huber

Lille (Francia), 1 ago (EFE).- Alberto Díaz (Málaga, 1994), base de la Selección española de baloncesto, ya sabe lo que es ganar el oro en un gran evento en el que nadie les daba como favoritos. Hace dos años, se proclamó campeón de Europa, con el equipo que dirige el italiano Sergio Scariolo, en el torneo continental (Eurobasket) disputado en Alemania.

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este jueves en Lille, sede de la fase de grupos del torneo olímpico de baloncesto de los Juegos de París 2024, el base del Unicaja y de la 'Familia' comenta, entre otros asuntos y en vísperas de afrontar el decisivo choque frente a Canadá, que "no" le ha sorprendido para nada la eclosión del canario Santi Aldama, y señala a Sudán del Sur como el "equipo revelación" del torneo olímpico; en cuya fase final, en París, se visualiza la semana que viene.

Pregunta: Aquí, en Lille, sede de la fase previa de los Juegos de París 2024, están centrados en lo suyo, obviamente, que es el baloncesto. Pero, ¿da tiempo a ver otras cosas, aunque sea por la tele? ¿Qué otros deportes le gustan?

Respuesta: Sí, sí. Como dices, es cierto que estamos como en una burbuja, como en un pequeño campamento, en el que está metido el baloncesto. No tenemos la suerte, a priori, de estar con otros deportistas. Pero sí es cierto que el tiempo libre que tienes lo inviertes en ver a tus rivales, al (equipo) femenino... a todo lo que hay de baloncesto. Pero también miras a cualquier español que pueda estar compitiendo, en cualquier disciplina.

Es verdad que a (Rafa) Nadal y a (Carlos) Alcaraz los hemos visto mucho. Hemos visto en natación a Hugo (González), hemos visto voley-playa... nos juntamos y todo que podemos ver de los españoles, lo vemos. Hoy, por ejemplo, hemos visto la marcha, que hemos ganado una plata (gracias a María Pérez) y un bronce (merced a Alvaro Martín). Vemos todo lo que podemos.

P: Más razón para acabar en la capital francesa. Porque los Juegos de París no se pueden acabar en Lille para la selección de baloncesto, ¿no?

R: Eso es. Ése es nuestro objetivo, a corto plazo. Queremos estar en París, meternos entre los ocho primeros. Y ésa es la mentalidad. Vamos cumpliendo objetivos. Y nuestro siguiente objetivo es clasificarnos.

P: ¿Estados Unidos es la gran favorita, con mayúsculas? ¿O ve a algún otro equipo que le pueda hacer frente?

R: Por supuesto que Estados Unidos es la gran favorita. Pero hay otros equipos con un nivel inmenso, como Alemania (actual campeona del mundo), Serbia (subcampeona mundial), Francia (subcampeona olímpica)... que, en un día tonto pueden destronar a Estados Unidos.

Como hemos visto, Sudán del Sur también está a un grandísimo nivel. Aquí cualquiera puede ganar. Como te relajes, estás perdido. Y aunque Estados Unidos sea la gran favorita, hay otros equipos. E incluso puedo meternos a nosotros. Nosotros podemos hacer cosas bonitas.

P: En lo que va de torneo, dentro del equipo español, ¿es Santi Aldama (23 años, ala-pívot de los Memphis Grizzlies) el que más le ha sorprendido? ¿O no le sorprenden sus prestaciones, en estos Juegos?

R: No, no. Sabemos la calidad que él tiene. Lo vemos cada día, en los entrenamientos; y sabemos el talento que tiene. Es cierto que ahora (Aldama) ha estado a un nivel excepcional. Ha dado un paso adelante, como líder. Y no nos impresiona a nosotros. Pero sí que es cierto que bendito sea, ese paso adelante.

P: Hoy es jueves. ¿Dónde y cómo se visualiza el jueves que viene?

R: En París. En París, preparando un partido crucial. Y con ese 'feeling' ya de optar a medalla. Eso es lo que me gustaría, lo que soñamos todos. Y lo que vamos a intentar a toda costa.

P: ¿Cómo ve a (Sergio) Scariolo? ¿Está igual que siempre? ¿O en unos Juegos les aprieta más?

R: Igual, igual (ríe). Él está curtido en mil batallas, no pierde los nervios. Mantiene tranquilo a todo el mundo. Lo toma todo con mucha naturalidad. Y, al final, él es el que nos guía; y el que nos da paz, sobre todo en los momentos más complicados; como, por ejemplo, después de la primera derrota (contra Australia: 92-80). Así que él sigue en su línea. Como siempre.

P: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido en lo que va de torneo? ¿Le ha sorprendido algún equipo o algún jugador?

R: Bueno, al final tenemos ya bastante 'scouting' hecho; y tenemos bastante estudiados a los jugadores. Pero sí que es verdad que Sudán del Sur venía apretando fuerte, ya desde el Mundial. Ha hecho una gran preparación; y ha demostrado que va a dar mucha guerra.

Y la verdad es que si hay que señalar a un 'equipo revelación' supongo que ahora mismo, por tema de historial, ese equipo es Sudán del Sur. EFE

arh lv