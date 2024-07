Lula visita zonas incendiadas del Pantanal y reafirma su compromiso con la naturaleza

Brasilia, 31 jul (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó este miércoles el centro de combate a los incendios en los humedales del Pantanal, donde todavía persisten decenas de focos, y reafirmó su compromiso con el combate a la crisis climática.

"Si no cuidamos el Pantanal, no lo merecemos", declaró Lula en un acto celebrado en las afueras de la ciudad de Corumbá, capital del estado de Mato Grosso do Sul, donde se concentran los bomberos y soldados que desde hace meses combaten los incendios en esa región.

Lula sobrevoló en helicóptero algunas de las zonas donde aún esos efectivos intentan extinguir las llamas y se dijo "emocionado" al verlos en esa "misión tan noble" y de "cuidado" con la naturaleza.

Según datos oficiales, durante el primer semestre de este año, el fuego consumió cerca de 500.000 hectáreas del Pantanal, el mayor humedal del mundo, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay y que atesora una inmensa y rica biodiversidad.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, precisó que en este momento aún existen 56 incendios activos, de los cuales 20 "ya están controlados" y otros 36 en "proceso de combate", una tarea en la que participan 890 efectivos de los bomberos y las Fuerzas Armadas.

En la ceremonia, Lula sancionó una nueva ley sobre manejo del fuego en la agricultura, que también establece nuevos marcos para la prevención y combate de los incendios.

Según las autoridades, la gran mayoría de los focos registrados en los últimos meses en el Pantanal tuvieron origen en propiedades privadas, en las que es tradicional provocar incendios a fin de preparar las tierras para la siembra.

La ministra reconoció que la situación ha sido más grave este año por la incidencia del fenómeno climático de El Niño, pero también subrayó la responsabilidad de algunos hacendados en el desastre y garantizó que "ninguno" de los incendios provocados de forma "criminal" quedará impune. EFE

