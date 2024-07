Logan Sampedro destaca el apoyo incondicional de Sofía Suescun: "Ella ha sido mi pilar fundamental"

Durante el transcurso de 'Supervivientes All Stars', surgieron rumores sobre un posible tonteo entre Sofía Suescun y Logan Sampedro, a pesar de que ambos participantes tienen pareja fuera del concurso. Sin embargo, el modelo ha salido al paso para aclarar su relación con la influencer y poner fin a las especulaciones. Logan ha reconocido que Sofía le sorprendió gratamente durante su tiempo en el reality. "Sofía me sorprendió para bien muchísimo. Y pudimos recuperar la amistad que habíamos perdido", ha afirmado. Según Logan, su relación con ella se fortaleció durante el concurso, permitiéndoles conocerse mejor y compartir historias personales que no conocía de ella. "En secreto, en plan por la noche y tal. Algunas historias que no conocía de su vida", ha añadido. A pesar de la cercanía que ambos compartieron en el concurso, el futbolista ha dejado claro que no hay ninguna intención romántica entre ellos. "Yo tengo mi vida afuera y estoy súper contento y ella igual. Pero sí que me gustó conocerla más en el concurso", ha explicado. Además, Logan subraya que no consideraba a Sofía como la ganadora del programa, aunque se habría alegrado mucho si ella hubiera ganado. "No era mi ganadora. Pero si hubiera ganado me hubiera alegrado un mogollón, de verdad, sinceramente", ha dicho. Finalmente ha hecho hincapié en que su relación con la novia de Kiko Jiménez es meramente amistosa. "Me cae muy bien, pero no me gusta. Somos amigos, la verdad", ha concluido. Con estas declaraciones, Logan Sampedro busca despejar cualquier malentendido sobre su vínculo con Sofía Suescun, reafirmando su respeto y aprecio por ella sin implicar un interés romántico.

