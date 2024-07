Cristian Suescun presume de su relación con Dakota Tárraga: "Es muy guapa, menuda morena me llevo"

Cristian Suescun no puede ocultar su felicidad y orgullo por su relación con Dakota Tárraga. La pareja fue pillada hace unas semanas en la playa, protagonizando una romántica estampa besándose en el mar. "Es muy guapa, menuda morena me llevo", ha comentado emocionado el hermano de Sofía Suescun. Tal y como ha revelado el protagonista, ambos están viviendo un gran momento: "Estamos muy felices, muy contentos y bueno, a ver qué nos depara el destino". Aunque aún no hay planes concretos, Cristian no descarta la posibilidad de llevar su relación al siguiente nivel. "Muy pronto, muy temprano. Bueno, poco a poco, poco a poco", ha dicho sobre la idea de pasar por el altar con Dakota. Por otro lado, el influencer ha aprovechado la oportunidad para valorar el desempeño de su hermana Sofía en ‘Supervivientes All Stars’: "Ha hecho un concursazo, ya te digo que mejor quedar tercera que segunda y bueno, en las pruebas ya se veía que arrasaba y bueno, le ha faltado pues congeniar a tope, a tope, a tope con el público pero bueno, muy contentos de su concurso".

Compartir nota: Guardar Nuevo