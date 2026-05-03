Sandra Garrido, gallega en Flotilla: "Nunca habían llegado al límite de interceptar a 1.100 km de la Palestina ocupada"

"Nunca habían llegado al límite de interceptar a 1.100 kilómetros de la Palestina ocupada", denuncia la activista Sandra Garrido, una de las siete personas que conforman la delegación gallega de la Global Summud Flotilla, que ha detenido su travesía después de que Israel retuviese a cerca de 175 personas (de entre las 1.000 participantes), aunque su intención es reanudarla.

La mayoría fueron desembarcadas en Grecia, donde el Gobierno "pretendía deportarlas" --relata Garrido--, a excepción de dos: el hispano-palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila. Ambos siguen detenidos por Israel y lo estarán, al menos, hasta el martes. El Gobierno español, al igual que la Flotilla, ha exigido su liberación ante lo que entienden que es una "detención ilegal".

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"El fin de la operación era acabar con la sociedad civil organizada", denuncia Garrido a Europa Press. Esto sucedió alrededor de las 06.00 horas del jueves en aguas internacionales, entre Sicilia (Italia) y Creta (Grecia), cuando, "de repente, aparecieron de la nada tres barcos militares y un montón de lanchas".

La activista explica que ninguna de estas embarcaciones aparecía en los radares o en las aplicaciones de navegación marítima. Los que pudieron escapar lo hicieron gracias a que avistaron los barcos israelíes desde "lejos" y porque, para interceptar a cada barco, "necesitaban dos o tres lanchas". "El resto no fuimos secuestradas porque huimos", apunta.

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"Tampoco tengo claro que quisieran cogernos a todos. Sí querían reventar todos los barcos, pero no cogernos a todos", explica, convencida de que "querían acabar con la Flotilla" y que, para ello, focalizaron su objetivo en los dirigentes. "Piensan que, atacando a la cabeza, acaban con un movimiento civil y eso no es así", añade.

De las 175 personas secuestradas inicialmente y después desembarcadas en Grecia, algunas se han marchado por voluntad propia y las que siguen allí continuarán en la misión. Una vez termine la tormenta, los barcos volverán a zarpar para intentar abrir el corredor humanitario: "Vamos a seguir hacia Palestina. Primero haremos una parada en Turquía y después seguiremos hacia Gaza".

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"VIVIMOS CON MIEDO A UNA CONDENA DE MUERTE A SAIF"

Garrido expresa la preocupación compartida entre los activistas a que Israel pueda imponer una condena de muerte a Abukeshek apoyándose en la ley aprobada recientemente para sentenciar a los palestinos condenados por atentados "terroristas" mortales. "Vivimos con miedo a la posible petición de condena de muerte de Saif", expone.

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Tanto él como Thiago Ávila han declarado esta mañana y permanecerán dos días más bajo custodia de las fuerzas israelís, según ha determinado un tribunal de Ashkelon. La ONG Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas, ha confirmado la prórroga y ha argumentado ante el tribunal que todo el proceso judicial "es fundamentalmente defectuoso e ilegal".