Tomé: “Brasil es un equipo muy exigente, con intensidad y calidad”

Burdeos (Francia), 30 jul (EFE).- Montse Tomé, seleccionadora de España, apuntó en la previa del encuentro contra Brasil que la selección brasileña es un equipo muy exigente, intenso y con calidad y agregó que enfrentarse a Brasil siempre es un reto bonito con el que todas las futbolistas se motivan mucho.

“Tiene jugadoras con mucha calidad que van a llevarnos seguramente al uno contra uno, es lo que han estado haciendo. Y, si lo cambian, nos hemos enfrentado y superado diferentes estructuras. Brasil ejerce una presión alta y luego transita con estas jugadoras como Marta Vieira da Silva o Ludmila da Silva y Gabi Nunes en la delantera”, analizó.

La seleccionadora internacional explicó que el equipo está bien y contento por cumplir el objetivo de pasar a cuartos, pero reconoció que tienen alguna molestia (Oihane Hernández se ha entrenado al margen) y que después del entrenamiento valorarán si entra alguna jugadora de las reservas.

“Tampoco vamos a dar pistas al rival, así que veremos, pero en principio no hay nada grave. Vamos a seguir con la dinámica que, desde que empezamos, es positiva. Hemos recuperado a jugadoras que han venido con algún problema y están todas disponibles con esas cositas que veremos”, agregó Tomé.

Por otro lado, sobre la falta de minutos de Jenni Hermoso, Tomé dijo que “es una gran jugadora que lo da todo y está siendo profesional. Muchas veces decimos que todas las futbolistas que vienen a la selección son jugadoras que son importantes en sus clubes y aquí se pueden generar contextos que no dominan”.

“Contamos con un grupo amplio de futbolistas, Jenni es una jugadora especial y está siendo muy profesional, está aportando al equipo y vamos a ver mañana”, agregó.

Por último, sobre cómo se siente ella, Tomé comentó que “creo que he mejorado mucho en todo. Soy alguien que me gusta la mejora constante. Este nivel al que estamos, puedes sentir que estás preparada y siempre parto con confianza, pero lo más importante es el aprendizaje y cómo reflexionas sobre las cosas que te van pasando”.

“Todo el cuerpo técnico que me acompaña, me ayuda. También soy alguien que se deja ayudar, que me gusta aportar lo que tengo y que otros me lo aporten. Sí que siento que he evolucionado, porque es que al final hay que evolucionar. Lo que ayer hacías hoy no te vale y esta es la exigencia”, finalizó. EFE

1011943

plm/asc

(vídeo)