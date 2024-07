Sofía Suescun llega a España con una sonrisa a pesar de su derrota frente a Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars'

Sofía Suescun ha puesto punto y final a su aventura por Honduras, y aunque no ha logrado alzarse con el primer puesto que le ha quitado su enemiga del reality, Marta Peñate, lo cierto es que la influencer ha dejado huella en su paso por ‘Supervivientes All Stars’. Tras una final muy emotiva que contó con la presencia de los familiares y seres queridos más importantes de los participantes, ahora todos ellos han puesto rumbo a sus casas para dar por finalizada esta edición. Después de alzarse con el tercer puesto en el programa, la influencer ha llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas con una gran sonrisa y con los auriculares puestos, evitando escuchar a la prensa. La joven no ha querido desvelar al equipo de Europa Press cómo se encuentra tras haberse quedado a las puertas del duelo final, aunque su cara de felicidad lo dice todo. A pesar de su derrota, Sofía ha agradecido a la prensa los buenos comentarios sobre su concurso, demostrando una vez más su carácter resiliente y positivo.

