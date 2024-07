Meloni descarta que las relaciones con la CE empeoren por informe sobre libertad de prensa

Pekín, 30 jul (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que no cree que las relaciones de su país con la Comisión Europea (CE) vayan a empeorar a raíz del informe europeo sobre el Estado de derecho que criticaba ataques políticos a la libertad de prensa y la independencia de la cadena pública RAI.

Meloni, que se encuentra en China en visita oficial, señaló ante la prensa de su país en Pekín que la reciente carta que envió a la presidenta de la CE, Úrsula Von der Leyen, "no responde a la propia CE ni a un momento de fricción con la CE".

"Es una simple reflexión sobre la instrumentalización que se ha hecho de un documento técnico. Los puntos críticos no provienen de la Comisión Europea", aseguró la gobernante.

El pasado domingo, medios locales recogieron la carta que Meloni envió a Úrsula Von der Leyen tras la publicación de un informe crítico de la CE, defendiendo que la libertad de información no está en peligro en Italia y que el Gobierno no ha llevado a cabo "ninguna interferencia en el gobierno de RAI".

El Gobierno de la líder ultraderechista ha sido acusado por la oposición de censura y de utilizar los medios públicos en su beneficio, en particular la RAI, mientras su principal sindicato, Usigrai, convocó en mayo pasado una huelga para "defender su autonomía e independencia" del "control de la política".

"Estoy hablando con Von der Leyen, pero son contactos en curso, obviamente", dijo este martes Meloni en Pekín.

También señaló que el informe de la Comisión Europea "no dice nada particularmente nuevo respecto a años anteriores" y que "la gobernanza de la RAI está definida por una ley de 2015 que fue creada por el gobierno Renzi".

"Conozco el intento de buscar ayuda por parte de una izquierda en Italia que, evidentemente, está muy decepcionada por no poder utilizar el servicio público como si fuera un partido. Pero yo no puedo ayudar en esto porque creo en la libertad de información y de prensa", apostilló.

Sobre la televisión pública, explicó que tendrá que "proceder con nombramientos porque la anterior presidenta ha dimitido", y que eso es "algo que tendremos que abordar en las próximas semanas".

En cuanto a hipótesis de privatización, dijo que no sabe de dónde vienen y que no tiene "nada que decir" al respecto.

"Sólo puedo confirmar lo que he leído y que ha sido atribuido a mí: confirmo que no necesito un Telemeloni, no lo necesito, no me interesa, no lo quiero. Solo tengo mis redes sociales para quien las quiera seguir", señaló.

En mayo pasado, los periodistas de la cadena pública fueron a la huelga para "defender su autonomía e independencia" del "control de la política" y de "los intentos de censura", mientras la oposición política ha acusado a la dirección de haber convertido la RAI en "Telemeloni". EFE

jco/aa/ah