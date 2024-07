La UE pide al CNE venezolano permitir acceso a las actas de votación y publicar los resultados desglosados

El Alto Representante de la Unión Europa para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que permita acceder a las actas de votación y que publique los resultados electorales desglosados tras la polémica victoria del presidente del país, Nicolás Maduro, con un 51 por ciento de los votos frente a un 44 por ciento cosechado por el opositor Edmundo González, que no reconoce estos resultados y que ha asegura haber ganado él. "La UE exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que actúe con la máxima transparencia en el proceso de tabulación de los resultados, incluyendo el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales y la publicación de los resultados electorales desglosados", ha indicado en un comunicado. En ese sentido, ha indicado que estos resultados "no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano" hasta que no se publiquen y verifiquen todas las actas, además de investigar de forma "completa" cualquier queja o reclamación respecto al proceso electoral. Borrell también se ha hecho eco de "informes fiables de observadores nacionales e internacionales" que indican que la jornada electoral se vio empañada "por numerosas fallas e irregularidades", y ha lamentado que no se haya aplicado ninguna de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2021. "Los obstáculos a la participación de los candidatos de la oposición, las deficiencias del registro electoral y el acceso desequilibrado a los medios de comunicación han contribuido a crear condiciones electorales desiguales", ha añadido. Tras ello, ha realizado un llamamiento a la calma al mismo tiempo que ha instado a las fuerzas de seguridad a respetar los Derechos Humanos durante las manifestaciones convocadas por la oposición, que ha denunciado fraude electoral, al mismo tiempo que ha insistido en "apoyar el diálogo" para una "salida pacífica y negociada a la crisis política" y "restaurar la legitimidad democrática de las instituciones" del país. "La UE elogia al pueblo venezolano por su determinación para ejercer el derecho al voto pacífica y masivamente. La UE reconoce el compromiso de la oposición con el proceso electoral a pesar de la desigualdad de condiciones. La voluntad del pueblo venezolano debe respetarse", ha agregado Borrell. Por último, la UE ha expresado su preocupación por las detenciones arbitrarias y los actos de intimidación contra opositores a lo largo del proceso electoral, por lo que ha pedido la "liberación inmediata de todos los presos políticos".

Compartir nota: Guardar Nuevo