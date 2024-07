Previa del España - Egipto

La selección española masculina de fútbol se enfrenta este martes a Egipto (15.00) en el Stade de la Beaujoire de Nantes, en el tercer partido de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024, un encuentro que los de Santi Denia afrontan como equipo clasificado para los cuartos de final, aunque con la necesidad de puntuar si quieren ser primeros de grupo. España llega al último partido de la fase de grupos con gran parte del trabajo realizado. Después del pleno de victorias ante Uzbekistán y República Dominicana, los de Santi Denia tienen asegurado el pase a los cuartos, aunque en el duelo frente a Egipto se jugará la primera plaza del grupo. Para lograrla, 'la Roja' debe, al menos, empatar el partido, un resultado que también serviría a los egipcios para conseguir el pase a la siguiente ronda. Un primer puesto importante para el devenir del equipo en el torneo, ya que, de lograrlo, evitaría el duelo con la selección japonesa, que hasta el momento está siendo el conjunto más sólido y eficaz del torneo olímpico. Aunque, ese lado del cuadro mandaría a España a una hipotética semifinal olímpica ante la anfitriona, Francia. Más allá de las especulaciones con el rival de cuartos, el encuentro ante Egipto servirá al equipo español para seguir mejorando en su juego y activando automatismos de cara a los cruces. Eso sí, con la clasificación ya lograda, Santi Denia podría optar por dar minutos a los menos habituales, dando descanso así a jugadores que han participado en la mayor parte de los 180 minutos que lleva España en el torneo. Uno que se producirá seguro es el descanso de Pau Cubarsí que, tras ver la segunda amarilla en el torneo ante República Dominicana. En su lugar entraría Jon Pacheco, que ya disfrutó de minutos en cada uno de los dos primeros partidos. Además, jugadores como Turrientes y Adrián Bernabé apuntan a la titularidad en detrimento de Baena y Fermín, que llegaron a los Juegos con más carga que sus compañeros tras disputar la Eurocopa de Alemania. A los cambios anteriormente mencionados podrían sumarse el de Miguel Guitiérrez, autor de un gol ante República Dominicana, por Juan Miranda; Marc Pubill, que fue titular en el debut, por Juanlu, y Diego López y Samu Omorodion en la delantera por Sergio Gómez y Abel Ruiz, ambos titulares en los dos partidos y que jugaron los 90 minutos en el último encuentro. Cambios que deberán aportar dinamismo y energía al equipo para superar a una Egipto que aun no ha recibido un gol en el torneo. Y es que, la gran fortaleza del combinado dirigido por Rogerio Micale es la defensa. Con una línea de cuatro atrás y un trivote conformado por Kouka, Elneny y Shelata, Egipto es un equipo al que no le importa ceder la iniciativa del juego, y que genera peligro a través del contragolpe y un balón parado muy potente. Una seña de identidad del fútbol egipcio que ya probó en sus carnes España en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, en lo que, el equipo entonces dirigido por Luis de la Fuente, no pudo pasar del empate a cero en el partido inaugural del torneo. Aunque, un dato que invita al optimismo español es que siempre que España se ha medido a Egipto en el torneo olímpico de fútbol, la selección ha acabado colgándose un metal --oro en Barcelona 1992 y plata en Tokyo 2020--. FICHA TÉCNICA --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Tenas; Pubill, Eric García, Pacheco, Miguel Gutiérrez; Turrientes, Barrios, Bernabé; Diego López, Oroz y Omorodion. EGIPTO: Hazme Alaa; Eid, Fayed, Abdelmaguid, El Debes; Shehata, Elneny, Ahmed Kouka; Zizo, Faisal y Adel. --ÁRBITRO: Drew Fischer (CAN). --ESTADIO: Stade de la Beaujoire de Nantes. --HORA: 15.00.

Compartir nota: Guardar Nuevo