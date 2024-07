Fred Soyez, un técnico con "raíces en España" al frente del equipo anfitrión

Olga Martín

París, 29 jul (EFE).- El francés Fred Soyez, actual técnico del equipo anfitrión de hockey hierba en París 2024, vivirá este martes su primer duelo olímpico contra España, país en el que "tiene raíces" y en el que dirigió a la selección durante "siete años maravillosos", hasta 2021, según dijo en una entrevista con EFE.

Franceses y españoles se enfrentarán este martes en la tercera jornada del torneo olímpico, un partido que Soyez considera "clave para los dos", que tienen "los mismos objetivos y las mismas ganas" en los Juegos, aunque los galos han perdido sus dos primeros encuentros con Alemania y Países Bajos y España perdió con Gran Bretaña y derrotó a Alemania.

Soyez, que fue jugador del Club de Campo madrileño, asumió el cargo de seleccionador de Francia en octubre de 2021, después de haber dirigido a España en Río 2016 y en Tokio 2021, Juegos en los que llegó hasta cuartos de final con los 'RedSticks', con los que ganó la plata en el Europeo de Amberes en 2019.

- Pregunta (P): ¿Cómo fue su salida de España y la llamada de Francia?

- Respuesta (R): Fue bastante rápido. Antes de Tokio la Federación Española me comunicó que no quería renovar mi contrato, llevaba 7 años y era momento de un cambio. Eso fue en febrero de 2021 y una semana después el seleccionador de Francia, que era holandés, anunció que se iba a Holanda y me llamaron directamente. No tuve tiempo de pensármelo mucho. Siempre tuve en mi cabeza la idea de volver a Francia, entrenar con la selección y encima con los Juegos en casa me hacia ilusión venir y montar un proyecto aquí. A las dos semanas estaba con Francia.

- P: ¿En qué ha basado su trabajo con Francia?

- R: Desde octubre 2021 teníamos ya el clasificatorio para el Mundial 2023. Yo llegué con unas ideas un poco copiar lo que había hecho en España y ha sido bastante fácil. Tanto la situación deportiva, como económica en Francia es parecida para hacer que el hockey en Francia se un poco más profesional. También tengo el cargo de director de alto rendimiento y eso me ha permitido poner un proyecto en marcha hasta los Juegos.

- P: ¿Qué objetivo se ha marcado Francia en París?

- R: El equipo nunca se ha preparado como hemos preparado estos Juegos. El último año y medio ha sido bastante intenso, pero ha valido la pena, a ver si conseguimos dar una sorpresita... Cuando cogí el equipo éramos 13 del ránking mundial y ahora somos el 9. La falta de experiencia nos puede influir y creo que la gestión del evento es importante. Si llegamos a cuartos de final sería un éxito. Sabemos que va a ser bastante difícil y con rivales muy duros. Vamos a intentar ganar puntos porque para meternos en cuartos necesitamos 6 puntos.

- P: ¿Qué espera del partido con España?

- R: Es importante, llevo 3 años fuera y ya nos hemos encontrado. Sabemos lo que tenemos que hacer, vamos partido a partido como dice el 'Cholo' (Simeone). Quizá el de España será un partido clave para nosotros y creo que también para España. Tenemos los mismos objetivos que España y las mismas ganas.

- P: ¿Ve a algún equipo como claro favorito?

- R: Holanda y Australia son dos candidatos también con Bélgica. Creo que son los tres que van a pelear para el título, los demás quizá está más igualado. Por lo que hemos visto Australia y Holanda creo que están un pelín por encima. Creo que seremos 4 o 5 equipos para pelear y luchar. Todos los partidos van a ser duros, esperemos estar al cien por cien.

- P: ¿Con qué se queda de su estancia en España?

- R: Me quedo con todo, con la relación humana y los resultados. He pasado 7 años maravillosos, lo he disfrutado, hemos competido, hemos perdido dos cuartos de final de Juegos por nada y hemos hecho del grupo un equipo muy potente. Es una de las cosas de las que estoy más orgulloso, que perdimos los cuartos en Rio en el último segundo, en Tokio con Bélgica a minutos de final y ganamos la plata del Europeo de Amberes. Solo buenos recuerdos. Sigo viviendo en Barcelona porque por tema familiar era lo mejor. Con Francia entrenamos de lunes a miércoles, mi trabajo me lo permite y no me quiero ir de donde estoy viviendo. Tengo mis raíces en España. EFE

