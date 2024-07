El español Ayoub Ghadfa también se acerca a las medallas en +92 kg

El boxeador español Ayoub Ghadfa Drissi ha avanzado este lunes a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París (Francia), dentro de la categoría de +92 kg, gracias a su victoria por puntos frente al kazajo Kamshybek Kunkabayev, acercándose a las medallas igual que en la víspera lo hizo el también español Enmanuel Reyes en -92 kg. Ghadfa, que el pasado 29 de abril se proclamó campeón de Europa de este peso superpesado, fue de menos a más en el cuadrilátero del París Norte Arena. Aunque el marbellí mostró ahínco desde el inicio y su rival mantuvo las distancias, fue Kunkabayev quien se apuntó el primer asalto por 3-2 (10, 10, 9, 9 y 10 vs 9, 9, 10, 10 y 9). La postura zurda del kazajo se vio superada por la postura ortodoxa de su contrincante en el segundo asalto, decantado claramente a favor del español por 1-4 (10, 9, 9, 9, y 9 vs 9, 10, 10, 10 y 10). Incluso había dado espectáculo Ghadfa al público, levantándose de la lona con un gesto más propio de la gimnasia artística que del boxeo. Dos buenos golpes de derechas al comienzo del tercer y último asalto, en el estómago, complicaron la pelea a Kunkabayev, quien a minuto y medio de zanjar el combate recibió un zurdazo alto. Luego intentó defenderse el kazajo con agarrones y una serie de golpes cortos, cada vez más de cerca, quizá para que los jueces dudasen sobre las iniciativas. Sin embargo, lo exhibido por uno y otro púgil era evidente y así lo reconoció el árbitro iraní Babak Bordbar Haghighi, cuyo '10' otorgado a Ghadfa fue clave para certiticar su triunfo. El marcador definitivo fue de 2-3 (30, 28, 28, 28 y 29 vs 27, 29, 29, 29 y 28) para el boxeador de Marbella, que en cuartos de final peleará con el armenio Davit Chaloyan.

