Crónica del España - Estados Unidos: 1-1

La selección española femenina de hockey sobre hierba no pudo sumar su segunda victoria en el torneo de los Juegos Olímpicos de París al no pasar del empate a un gol ante los Estados Unidos, tras un partido donde le faltó sacar partido a sus numerosas ocasiones en el 'penalti corner'. Tras ganar a Gran Bretaña en su estreno, España esperaba dar un paso hacia los cuartos de final con una victoria ante un rival teóricamente más asequible, pero tras igualar el gol inicial de las americanas, no fue capaz de culminar la remontada tras desperdiciar sus 13 'penalti corner'. Las 'RedSticks' pagaron algo del desgaste físico ante las británicas en un duelo también de mucha exigencia en este sentido ante unas estadounidenses, más descansadas por jugar el sábado y que trataron de llevar el partido a este terreno, pero que sobrevivieron a la falta de puntería del equipo de Carlos García Cuenca, al que el punto sumado hace menos valioso el triunfo del debut. El choque comenzó muy igualado y sin demasiadas ocasiones. Las primeras llegaron a favor del bando español con sus dos primeros 'penalti corner', el segundo de ellos sacado milagrosamente por una jugadora estadounidense sobre la línea y que se convirtió en el 0-1 tras una trepidante contra que culminó Sophie Gladieux. El tanto al filo del final del primer cuarto hizo algo de daño a las 'RedSticks', pero estas supieron rehacerse tras el breve parón y metió una marcha más para tomar el control del duelo. Bea García, tras otro 'pc' fallado y en una acción muy rápida, igualaba el choque, aunque entonces fueron las americanas las que tuvieron sus mejores minutos, con Clara Pérez demostrando su calidad bajo palos. La selección femenina supo aguantar y replicó con nuevas ocasiones, pero Bing también demostró su calidad en la portería. Tras el descanso, el encuentro marchó por derroteros similares, con los Estados Unidos más contemplativa y tratando de aprovechar su mejor condición física, pero aún así, tras tener un buen aviso, se vio beneficiada por la falta de puntería de las españolas. Estas gozaron de un carrusel de 'penalti corner' de forma consecutiva y no consiguieron marcar ninguno. De este modo, se llegó con igualdad a los últimos 15 minutos donde España continuó intentándolo, pero esta vez no logró terminar de encontrar las ocasiones salvo un lanzamiento de Lucía Jiménez. La exclusión de dos minutos de Beatriz Pérez frenó a las de Carlos García Cuenca y el empate se mantuvo en el marcador. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 1 - ESTADOS UNIDOS, 1 (1-1, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Clara Pérez (P), Amundson, Giné, Álvarez, Segú, López, Beatriz Pérez, García, L.Barrios, S.Barrios, Iglesias, Blanca Pérez, Torres-Quevedo, Riera, Strappato y Jiménez. ESTADOS UNIDOS: Bing (P), Tamer, Sholder, Sessa, Rogers, B.Deberdine, E.Deberdine, Zimmer, Golini, Hoffman, Yeager, Crouse, Hammel, Gladieux, Lepage y Kisha. --GOLES. 0-1, minuto 14. Gladieux. 1-1, minuto 20. Begoña García. --ÁRBITRAS: Cookie Tan (SGP) y Rachel Williams (GBR). --ESTADIO: Yves-du -Manoir.

Compartir nota: Guardar Nuevo