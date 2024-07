Trump asegura que el ataque de este sábado en los Altos del Golán "nunca habría pasado" si fuera presidente

El expresidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que el ataque ocurrido este sábado en los Altos del Golán, en el que al menos doce israelíes han fallecido, no habría tenido lugar con él como presidente, del mismo modo que podrían haberse evitado los ataques del 7 de octubre o la invasión rusa de Ucrania. "El ataque de hoy contra Israel no puede olvidarse (...). Este ataque, al igual que el del 7 de octubre o la guerra entre Ucrania y Rusia, nunca habría sucedido si yo fuera presidente", ha aseverado el candidato republicano a la Casa Blanca en una publicación en su red social, Truth Social. Trump ha lamentado que este episodio "pasará a la historia como otro momento creado por un presidente y vicepresidente de Estados Unidos débiles e ineficaces" y ha culpado a "la incompetente administración Biden-Harris" del "(actual) terrible y peligroso momento para el mundo". Así las cosas, el exmandatario ha advertido de que "esta situación solo empeorará" y ha apuntado que esto "debe cambiarse rápidamente" para "devolver (al país) la fuerza, el respeto y el poder", para hacer que "Estados Unidos sea grande otra vez". Estas declaraciones llegan después de que al menos doce israelíes hayan muerto y más de una docena hayan resultado heridos por el impacto de un proyectil lanzado desde Líbano y que ha caído en la tarde de este sábado en un campo de fútbol de la localidad drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, según el último balance militar. Entre los fallecidos hay menores y adolescentes de entre 10 y 20 años de edad, según la Estrella de David Roja israelí (Magen David Adom). Seis de ellos se encuentran en estado grave, tres con pronóstico moderado, cuatro leves y varias personas más tratadas por ansiedad. Las personas heridas han sido trasladadas a centros sanitarios en ambulancias de la Magen David Adom y en helicópteros militares. Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

