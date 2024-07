Maduro asegura que "triunfará la ley" y advierte de que no quiere "relaciones colonialistas con nadie"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que las elecciones presidenciales de este domingo se llevarán a término de forma pacífica y conforme a la ley y ha advertido de que no se permitirá ningún tipo de injerencia externa en unos comicios en los que aspira a ser reelegido para un tercer mandato. "Llegó el 28 de julio, día bendito y será un día de paz, de tranquilidad", ha dicho el mandatario durante un encuentro con los "acompañantes internacionales" presentes en el país, ante los que ha señalado que "el mejor sistema electoral del mundo está listo para recibir al pueblo". Maduro ha defendido que "Venezuela es un país de leyes" y "de instituciones", con "una Constitución muy clara", y ha llamado al electorado venezolano a "salir a votar mañana por las instituciones, por las leyes, por la paz y la democracia". "Por la fe que debemos tener todos en lo nuestro, en nuestro país", ha apostillado. El presidente ha subrayado que su Ejecutivo ha garantizado "las instalaciones de todos los centros electorales" y ha prometido que la votación de este domingo "será una fiesta monumental de paz y de decisión soberana". En esta línea, ha aludido a "peores embates" resistidos y "tiempos peores" que "quedaron atrás", augurando que nadie podrá "evitar lo que ya está escrito en la voluntad general de un país" y exhortando a los distintos poderes del país "a jugar limpio" y "a cuidar la paz de la gente" para que sea "el pueblo quien decida". "Porque en Venezuela quien elige es el pueblo", ha reiterado. A este respecto, Maduro ha hecho especial hincapié en la no injerencia de actores extranjeros en el proceso electoral del país, aconsejando "que en el mundo nadie venga a pedirle a Venezuela lo que no hacen en sus países". "En Venezuela triunfará la ley, las instituciones, la voluntad nacional, la soberanía nacional, que nadie se meta con Venezuela, que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos. Este es un país independiente y no queremos relaciones colonialistas con nadie", ha avisado el candidato a la reelección, insistiendo en que "a Venezuela se (la) respeta" y que en esta jornada electoral "va a reinar la paz". Venezuela celebra este domingo unas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro aspira a la reelección, si bien gran parte de las encuestas dan la victoria al frente opositor, que se ha tenido que conformar con presentar al exdiplomático Edmundo González como candidato después de que María Corina Machado, triunfadora de las primarias, fuera inhabilitada por la Justicia. Estos comicios --celebrados en el día en que el expresidente Hugo Chávez habría cumplido 70 años-- se perfilan, a pesar de los sondeos, como un posible golpe en la mesa del 'chavismo', que en la campaña se ha vanagloriado de haber facilitado la candidatura de hasta diez alternativas, incluida la de la Plataforma Unitaria, la principal alianza opositora que tuvo que escoger a última hora a González ante la imposibilidad de inscribir no solo a Machado, sino también a Corina Yoris, quien fue designada como su sucesora.

