El Papa condena que se sigan "construyendo armas" mientras "tanta gente pasa hambre en el mundo"

El Papa ha condenado el "escándalo intolerable" de que se sigan "construyendo armas" mientras "tanta gente en el mundo pasa hambre y calamidades". "Mientras hay tanta gente en el mundo que sufre calamidades y hambre, se siguen construyendo y vendiendo armas y quemando recursos, alimentando guerras grandes y pequeñas", ha señalado el Papa tras rezar el ángelus desde la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico. "Es un escándalo que la comunidad internacional no debe tolerar porque contradice el espíritu de fraternidad de los Juegos Olímpicos que acaban de comenzar", ha afirmado el Pontífice ante decenas de fieles en la plaza de San Pedro. "No olvidemos que la guerra es una derrota", ha apostillado. La iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores y el Papa ha aprovechado esta ocasión para alertar ante la soledad que sufre este colectivo y, que, en verano, "puede convertirse en una carga difícil de soportar". Francisco ha lamentado que "el abandono de los ancianos es una triste realidad" a la que no hay que acostumbrarse. "Fortalezcamos la alianza entre nietos y abuelos", ha pedido. Antes del rezo el ángelus, al hilo del Evangelio del día, el Pontífice ha dicho que "la comunión nos enseña a vivir cada gesto de amor como un don de gracia, tanto para quien da como para quien recibe". "El Evangelio habla de un niño que tiene cinco panes y dos peces. Es el gesto con el que reconocemos que tenemos algo bueno que dar y decimos nuestro sí, aunque lo que tenemos sea muy poco comparado con nuestras necesidades", ha subrayado el Pontífice desde la ventana del palacio apostólico. Así, ha animado a dar gracias, a decir al Señor que todo lo que tenemos es suyo. "Para agradecerte solo puedo devolverte lo que tú me diste primero, junto con tu hijo Jesucristo", ha asegurado.

