Director de Derechos de Animales prevé que el desarrollo reglamentario de Ley de Bienestar Animal se ultime a fin de año

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, prevé que el desarrollo reglamentario de la Ley de Bienestar Animal esté terminado a finales de año, lo que incluye la aprobación de medidas como el curso de tenencia responsable o el seguro de responsabilidad civil para mascotas. "Nuestra expectativa es que a finales de año ya podamos tener el desarrollo reglamentario de la ley y, por lo tanto, su plena aplicación en todos los ámbitos", ha señalado Becerra en una entrevista a Europa Press. El director general de Derechos de los Animales ha explicado que se trata de medidas que "van a afectar a mucha gente", ya que se estima que actualmente en España hay 9 millones de perros y 5 millones de gatos como animales de compañía. De este modo, ha defendido la necesidad de realizar el desarrollo reglamentario de la Ley de Bienestar Animal, "teniendo en cuenta a las comunidades autónomas que en muchos casos van a tener que ser quienes controlen el cumplimiento de estas medidas que establece la ley". El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha sacado ya a consulta pública el proyecto real decreto de desarrollo de la Ley de Bienestar Animal para llegar a consensos con las comunidades autónomas "en torno a cuál tiene que ser el alcance de estas medidas". Becerra también ha destacado que están trabajando en dar seguridad jurídica "a qué animales están fuera de la ley y cuáles no, es decir, definir bien qué es un perro de caza, definir bien qué es un perro de guarda y vigilancia de ganado o definir bien qué es un animal utilizado en actividades profesionales, para que todos aquellos animales que no estén dentro de esa definición queden dentro del paraguas de la Ley de Bienestar Animal". Asimismo, ha apuntado que la Ley de Bienestar Animal dice que si en determinados espacios no se quiere que entren los animales de compañía se debe explicitar esa prohibición. En este sentido, Becerra ha añadido que la ley "no obliga a que los animales entren a los espacios públicos, pero sí obliga a los titulares de esos espacios a explicitar que los animales no pueden entrar". "Esto es un cambio de paradigma y, de alguna manera, lo que tienen que hacer los titulares de los espacios, bien sean públicos o privados, es dejar claro si los animales pueden o no pueden entrar y bajo qué circunstancias", ha avisado. LA MODIFICACIÓN DEL CP Y LA LEY, "EFECTIVAS CONTRA EL MALTRATO" Aunque ha asegurado no disponer de datos sobre el número de personas que han sido sancionadas por la Ley de Bienestar Animal, considera que tanto la modificación del Código Penal como la ley "están siendo relativamente efectivas a la hora de actuar contra el maltrato animal", pero ha advertido de que "todavía queda mucho trabajo por hacer". El director general de Derechos de los Animales ve las competencias autonómicas en materia de bienestar animal como "una oportunidad de trabajar codo con codo con las comunidades autónomas, que ya tienen competencias y que ya las están ejerciendo". Así, ha añadido que esa distribución competencial le da al Ministerio una capacidad regulatoria y a las comunidades autónomas una capacidad de gestión y actuación, algo que permite "estar más sobre el terreno". Además, ha puntualizado que la mayoría de las comunidades autónomas tienen sus propias leyes y, algunas, "son leyes que ya tienen una trayectoria y están siendo efectivas en la lucha contra el abandono y el maltrato". Respecto a la normativa europea de bienestar animal, Becerra ha asegurado que "desde la Comisión Europea está llegando un mensaje muy claro de que hay que mejorar el bienestar de los animales, no solamente de los animales de producción sino también de los animales que conviven en los hogares". "Esto es una tendencia que se está dando en Europa, que además se está dando con independencia de la orientación ideológica de muchos países porque es una demanda social y esa demanda social se está viendo también en España", ha aplaudido. TRABAJAR EN LA SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONTRA EL ABANDONO El director general de Derechos de los Animales también ha avanzado que tienen pensado hacer campañas de sensibilización contra el abandono animal, aunque ha matizado que "la propia sensibilización es la aplicación de la ley". Precisamente, ha detallado que la ley establece un curso obligatorio de tenencia responsable de animales, que no estará orientado a que las personas "sean expertas en el manejo de un animal, en este caso de un perro, sino que va a reforzar una reflexión previa que se tiene que hacer de su estilo de vida y sobre si la persona es adecuada para tener un perro, qué tipo de perro tiene que tener y qué necesidades tiene ese animal". "Necesidades de tiempo, necesidades de cuidados, de ejercicio, necesidades económicas, porque tener un animal de compañía también tiene unos costes", ha manifestado Becerra, destacando que la actuación contra el abandono de mascotas "no solamente se puede basar en campañas publicitarias, sino que se tiene que basar en sensibilizar a la sociedad de que tener un animal de compañía es algo más que tener una posesión". En este sentido, ha explicado que tener un animal de compañía "es tener una relación, un vínculo entre la persona y el animal, que cuando se rompe y se produce el abandono, el mayor dolor que puede tener ese animal es el de ser abandonado por su titular". Por otro lado, Becerra ha defendido que el Ministerio de Cultura haya eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia: "Me parece una medida adecuada que va en el sentido de que como país somos mucho más que lo que la tauromaquia traslada de nosotros". En este contexto, ha señalado que Sumar está "siendo coherente" en el Gobierno con lo que defienden día a día, que es proteger mejor a los animales y "tratar de erradicar espectáculos que se basan en la tortura y el maltrato a los animales". "En nuestra parte del Gobierno tenemos ese compromiso y vamos a ser coherentes en aplicar esas medidas y a mí me parece bien la que ha adoptado el Ministerio de Cultura", ha zanjado. En la misma línea, el director general de Derechos de los Animales ha incidido en que "la mayor parte de la sociedad española actual cuida, protege, respeta y ama a sus animales". "Esta imagen que proyecta ahora mismo España ligada a la tauromaquia, ligada a los espectáculos taurinos, opaca u oculta esa otra realidad que existe y es que España es uno de los países que mejor cuida a sus animales de compañía", ha dicho. "Yo creo que la sociedad española en general es una sociedad que quiere a sus animales de compañía y me parece que la tauromaquia ahora mismo nos está dando una imagen de país que no se corresponde con la que debería de tener España", ha sentenciado Becerra.

Compartir nota: Guardar Nuevo