La australiana Grace Brown gana el oro en la crono individual y la española Mireia Benito acaba 22ª

La ciclista española Mireia Benito, de 27 años, ha sido 22ª en la contrarreloj individual femenina, con un tiempo de 43:48.10 minutos en un trazado de 32,4 kilómetros, entre el Pont des Invalides y el puente de Alexandre III, y finalizó a 4:10 minutos de la ganadora y nueva campeona olímpica, la australiana Grace Brown. La 'aussie' voló sobre el mojado piso parisino y firmó un mejor tiempo de 39:38 minutos, para superar en 1:31 y 1:32 minutos a la británica Anna Henderson y a la estadounidense Chloe Dygert, plata y bronce respectivamente. Con una velocidad media espectacular de 49 kilómetros por hora, pese a la lluvia y a las curvas cerradas sobre mojado, Grace Brown logó a sus 32 años su primera medalla olímpica, un oro muy merecido ganado en una contrarreloj sin fisuras. La medalla de plata fue para la británica Anna Henderson, que se dejó 1:31 minutos respecto a la australiana, y que se subió al segundo escalafón del podio olímpico a causa de la caída que sufrió la medalla de bronce, la estadounidense Chloe Dygert, que entró con un segundo más y que, de no haberse ido al suelo en una curva adoquinada, hubiera sido plata. Por su parte, la única representante española, la ciclista de 27 años de Llorenç del Penedès (Tarragona) Mireia Benito, fue 22ª en la prueba, lejos de los mejores tiempos. Sin poder estar nunca dentro del 'Top 20', en ninguno de los puntos de control, no pudo meterse en la lucha la doble vigente campeona española de la especialidad, con mucho margen y terreno de mejora por delante. No obstante, Mireia Benito, ciclista del AG Insurance - Soudal Team, volverá a subirse a la bicicleta, la de ruta, el próximo 4 de agosto, cuando disputará la prueba en línea de ciclismo en carretera de estos Juegos Olímpicos junto a la veterana Mavi García.

