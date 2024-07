(Crónica) Nadal y Alcaraz por partida doble superan el primer día en París

La pareja española de tenis formada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz debutó con victoria este sábado en el torneo olímpico de dobles en Paris 2024, un estreno por duplicado para un Alcaraz que venció también en sesión matinal en el cuadro individual, igual que avanzó el serbio Novak Djokovic en el camino del balear. Hacía falta verlo para creerlo y finalmente se hizo realidad en la Philippe Chatrier. Mes y medio después de ganar Roland Garros, Alcaraz volvió a la central parisina junto al 14 veces campeón del Abierto de Francia, un Nadal que, por si quedaba alguna duda, lució sobre la pista como en la Ceremonia de Apertura la noche anterior. La lluvia trastocó el programa olímpico del tenis, que no permitió ni un solo partido fuera de la central y de la Suzanne Lenglen, donde Alcaraz pasó por encima del libanés Hady Habib, número 275 del mundo, por 6-3 y 6-1 en el segundo turno del día. El plato fuerte era por la tarde, en un dobles para la historia del deporte español y del tenis sólo con el hecho de saltar a la pista, y más ahora que están ya en octavos de final tras apear por 7-6(4) y 6-4 a los argentinos Máximo González y Andrés Molten. Sin apenas experiencia en este formato y los nervios de inicio, Alcaraz empezó fallando más, pero Nadal tiró del carro en la techada y llena hasta la bandera Philippe Chatrier. Como había avisado, a pesar de que sufrió unas molestias físicas el miércoles, el de Manacor demostró una inspiración mayor con la camiseta de España y repartió buenos golpes de inicio. Los argentinos, con cinco títulos el año pasado de los ocho de su palmarés, empezaron rompiendo al murciano, pero rápido se vieron por debajo (1-2) con un Nadal dándolo todo en la red. Alcaraz reaccionó a tiempo de ayudar en su bajón al balear y el 'break' rondó a ambos lados de la pista hasta llegar a la muerte súbita. Ahí, con todo muy apretado, el murciano se sacó un globo magistral y el balear, un resto ganador, para dar color español al primer set. Los argentinos, sextos cabezas de serie, reaccionaron. La dupla sudamericana dio un paso al frente, literalmente por su juego en la red, y lograron un 0-3 intimidante en el segundo acto. Con todo, era sólo un 'break' abajo y los españoles despertaron de su 'siesta' sacando su calidad, aunque nunca la hubiesen compartido sobre la pista hasta hoy. La dupla española puso el 3-3 y rozó un 'break' más, que llegó con un 5-4 definitivo. ALCARAZ NO TUVO RIVAL POR LA MAÑANA Nadal entró con buen pie en Paris 2024, cita que ayudó a inaugurar la noche anterior, protagonista de excepción en el Sena, y Alcaraz, en sus primeros Juegos, firmó su segunda victoria para empezar. El de El Palmar, reciente campeón también de Wimbledon, arrancó con comodidad su asalto al oro individual en sesión matinal, aunque en el primer set se dejó algún error de más. El saque le funcionó a la perfección al español (77% de los puntos) y, después de esos nervios también de inicio, no dio opción a Habib. Tras salvar una bola de 'break' en el primer juego, el murciano rompió al libanés, quien se defendió con su saque pero no pudo evitar un 6-3 en contra. Habib perdió esa fiabilidad con su servicio en el inicio del segundo acto, vía libre para Alcaraz. El exnúmero uno del mundo fue demasiado para su rival con un 6-1 en poco más de media hora. En la segunda ronda del torneo individual masculino, Alcaraz se enfrentará al vencedor del encuentro que mide al neerlandés Tallon Griekspoor y al británico Cameron Norrie. La primera jornada olímpica del tenis estuvo marcada por la lluvia, que afectó al resto de representación española. Así, la pareja Marcel Granollers-Pablo Carreño y el individual de Cristina Bucsa vieron aplazados sus respectivos partidos. Por otro lado, Djokovic, uno de los grandes favoritos en la capital gala, superó su debut contra el australiano Matthew Ebden. El serbio cedió sólo un juego (6-0, 6-1) y en segunda ronda podría medirse con Nadal, si el español supera al húngaro Márton Fucsovics este domingo. Otro candidato a medalla como el ruso Daniil Medvedev venció (6-2, 6-1) al australiano Rinky Hijikata.

