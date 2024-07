Previa del Australia - España

La selección española masculina de baloncesto se enfrenta este sábado (11.00) en el Stade Pierre-Mauroy de Lille (Francia) a la selección de Australia en su primer partido en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, un rival de máxima exigencia como lo serán también Grecia y Canadá en busca de los cuartos de final. "¿El grupo más duro en la historia de los Juegos? Podría ser", dice la web de la FIBA en su previa de este Grupo A con cuatro candidatos a medalla juntos en la cita francesa. Pese a ser la campeona de Europa y tener un largo historial de podios internacionales, España parte en la cola de las apuestas. Los de Sergio Scariolo no tuvieron fortuna con el sorteo aunque en unos Juegos, torneo corto con las doce mejores selecciones del mundo, nunca hay camino sencillo. Con todo, España encadenó medallas olímpicas con Pekín 2008, Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016, dos platas y un bronce que se sumaron a la plata de 1984. Los últimos años, la selección ha perdido calidad individual y potencial en su cambio generacional y, aunque ha sido capaz de estirar el legado de jugadores como Pau y Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Sergio Rodríguez o Ricky Rubio, los podios parecen más caros cada torneo. España aceptó el desafío hace dos años en el Europeo y lo ganó, pero en el Mundial de 2023 se quedó corta. Ahora, en Paris 2024, tras pasar por un Preolímpico 36 años después por caer en la segunda ronda de esa Copa del Mundo, selecciones como la propia Australia, Grecia o Canadá están mucho mejor armadas, con el talento NBA por bandera. Con el objetivo de recuperar el podio perdido en Tokyo 2020, la selección española tendrá que demostrar su gen competitivo y su baloncesto de equipo. España enseñó con su cuarto oro europeo que es la selección que más brilla sin estrellas, porque muerde en cada pelota, se conoce bien y, bajo una defensa de alta intensidad, impone un ritmo de rápida transición que le conviene en ataque. Los de Scariolo cumplieron en el Preolímpico de Valencia, superando sobre todo a Finlandia y Bahamas, y el verano ha sido positivo. La puesta a punto dejó buenas sensaciones en Santi Aldama, Usman Garuba, Willy Hernangómez y el regreso de Lorenzo Brown, mientras que Juancho Hernangómez y Álex Arbines llegan justos tras sendos problemas físicos. Rudy Fernández, en sus sextos Juegos, y Sergio Llull son ejemplos veteranos en arrimar el hombro, donde es experto Alberto Díaz, con la intensidad por bandera en su juego. AUSTRALIA, CON GANAS DE REVANCHA, QUIERE REIVINDICARSE De los tres cocos, el primero es Australia. El monstruo 'Boomer' no intimida históricamente a una España que se llevó el último precedente, en semifinales del Mundial de 2019 tras una prórroga. Ambas se vieron también en los Juegos de 2012 y 2016, donde España también se impuso y terminó en un podio que los australianos lograron finalmente en Tokyo 2020. Aquel bronce hace tres años, contra Eslovenia, fue el primer metal olímpico para una selección que falló con estrépito al igual que los españoles en el último Mundial. El favoritismo australiano se llevó un serio correctivo el pasado verano, pero tienen la oportunidad de un último baile para una célebre generación mientras encuentran recambios que son ya presente y futuro. Patty Mills y Joe Ingles comparten los que son sus quintos Juegos, y Brian Goorjian cuenta también con experiencia y calidad en Matthew Dellavedova, Dante Exum, Nick Kay, Jock Landale y Duop Reath. Sin embargo, el nombre propio 'aussie' es el de Josh Giddey. El joven base de los Bulls de Chicago lideró ya a su equipo en la última gran cita, pese a que no llegaron a los cruces. Ahora, a sus 21 años como los que luce con calidad de sobra también Dyson Daniels o Josh Green con 23, Giddey es el líder y referente de Australia, desde la dirección de juego que comparte con un Mills que, a sus 35 años, sigue siendo una seria amenaza. Así lo han demostrado ambos y la selección de los 'Boomers' en general en una preparación impoluta este verano, donde rozaron la victoria sobre Estados Unidos y vencieron a Serbia o Francia. No tienen a un Ben Simmons que volvió a renegar, pero Australia tiene talento individual, más a priori que España, y además se conoce bien tras varios años de camino juntos, donde la campeona de Europa quiere marcar la diferencia. La dureza del Grupo A promete un camino largo, en busca de los dos billetes directos a cuartos o ser uno de los mejores dos terceros, pero cada victoria será un tesoro. FICHA TÉCNICA: --EQUIPOS: AUSTRALIA: Giddey, Patty Mills, Daniels, Kay y Landale --posible quintento inicial--, Dellavedova, Exum, Green, Ingles, Magnay, McVeigh, Reath. ESPAÑA: Brown, Abrines, López-Arostegui, Aldama y Willy Hernangómez --posible quinteto inicial--; Llull, Juancho Hernangómez, Brizuela, Díaz, Garuba, Pradilla, Rudy Fernández. --ÁRBITROS: Salins, Bermúdez y Fernández. --PABELLÓN: Stade Pierre-Mauroy. --HORA: 11.00.

