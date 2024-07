La polémica del movimiento “tradwife” en redes salta a la política española

Madrid, 26 jul (EFE).- Los videos virales de una joven española que cocina para su novio con el estilo de las amas de casa de los años 50, ejemplo del movimiento conocido como 'tradwife' en redes sociales, ha salpicado al mundo de la política y alimentado la confrontación entre izquierda y derecha.

La protagonista es Rocío López Bueno, una joven "influencer" española de 22 años conocida como ‘Roro’, que acumula más de 3,6 millones de seguidores en la plataforma de Tik Tok tras viralizar su contenido preparando recetas “para Pablo”, su novio.

Pelo largo y liso, grandes gafas de pasta y un tono de voz aniñado e impostado conforman una estética “ingenua” que hace de Roro el prototipo de “Tradwife”, un modelo de mujer tradicional que abandera normas de género propias de los años 50 y que ahora se ha convertido en un moda que cosecha gran éxito en redes sociales en todo el mundo.

“Hoy a Pablo le apetecía” o “Hoy Pablo quería”, comienzan sus vídeos virales en Tik Tok, que dan paso a una gran cantidad de reacciones entre sus simpatizantes -con comentarios como “Eres el sueño de todo hombre, Pablo ya ganó”- o sus críticos, el del famoso streamer español Ibai Llanos: “Pablo nunca hace una mierda”.

La polémica no ha tardado en saltar de las redes a la política española. Desde “Más Madrid” (izquierda), Rita Maestre alerta contra la existencia de “una ola reaccionaria que quiere devolvernos a hombres y mujeres al pasado”.

“Desde luego, me preocupa que haya una moda según la cual las mujeres tenemos que ser sumisas, estar calladas y en casa esperando a que el marido llegue para hacerle la comida”, explicó Maestre en una red social, en la que enfatizó que “no es el futuro que quiero para mis hijas”.

En el extremo opuesto, Alvise Pérez, líder del partido ultra conservador español ‘Se acabó la fiesta’, expresaba su apoyo al movimiento en la plataforma X donde colgó un mensaje que borró a los pocos minutos.

"Qué horror las chicas sanas y con voz dulce que aman, cuidan y cocinan a sus parejas” comenzó Pérez que añadió ”Mucho mejor las hembras con diabetes de pelo rosa y sin depilar que te exigen poder acostarse con tus amigos en una relación abierta mientras vuelven solas y borrachas a casa. Distopía progre".

Mientras, la fama de Roro crece y se multiplican sus apariciones en radios y canales de televisión. "Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos", dijo en recientes declaraciones al HuffPost.

Tampoco su novio se ha quedado atrás: Roro es la chica más buscada del país, "ahora mismo es la más codiciada de España".

La "influencer" alcanza casi los 50 millones de visitas en sus videos, ya virales en todo el mundo.

Viralizar el antifeminismo

Pese a ser una tendencia relativamente nueva en redes, que se ha extendido con rapidez, los orígenes del movimiento se remontan a los años 60, cuando grupos de mujeres conservadoras y de fuerte tradición cristiana reivindicaron la figura del “ama de casa” en contraposición al auge del feminismo en Estados Unidos.

Tras años en abandono, el movimiento “Tradwife” revivió en el mundo anglosajón a través de las redes sociales tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos 2016, de la mano de "influencers" como Estee Williams, una mujer abiertamente antifeminista, republicana, y cristiana, que acumula más de un millón de ‘Me gusta’ en Tik Tok.

Las ‘tradwives’ defienden su elección como una forma de contrarrestar al “feminismo moderno” para alimentar valores que consideran esenciales para la estructura familiar y social y defienden que el rol tradicional de esposa y madre y la realización de el cuidado de la casa son “expresiones de amor y dedicación”. EFE

