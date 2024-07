Hiba Abouk esquiva a la prensa por todos los medios

Hiba Abouk está sobrepasada. La relación que ha comenzado con Álvaro Muñoz Escassi, sea del tipo que sea, le ha puesto en primera fila y su nombre resuena con fuerza por todos los medios de comunicación. Más aún esta semana tras ser portada de la revista Semana y salir a la luz unas imágenes de ambos en Túnez. Aunque la actriz y el jinete se cuidaron mucho de las cámaras de los paparazzis, han sido pillados y ahora son muchas las especulaciones que hay en el aire sobre su relación: cómo se conocieron, cuándo comenzaron a verse en secreto, qué tipo de vínculo hay entre ellos... Cuestiones de las que no han hablado públicamente ninguno de los dos protagonistas y que están en el aire. Ahora, el seguimiento que tienen es extremo: ella en la capital y él en Tarifa, donde está disfrutando de la compañía de sus familiares y amigos. Este jueves, Hiba se vio completamente sobrepasada y quiso esquivar a la prensa por todos los medios. La actriz llegaba a su domicilio a última hora de la tarde -después de una intensa jornada de trabajo y en plena polémica por su relación con Escassi- en un VTC y lo cierto es que no se lo puse fácil a las cámaras. La intérprete accedía al garaje de su casa montada en el VTC y esperaba el cierre de la puerta para abandonar el vehículo sin ser vista... y es que tal y como se ha comentado estos días en los platós de televisión, la actriz no querría que se supiese su romance con el jinete porque sigue en pleno proceso de divorcio con Achraf Hakimi.

Compartir nota: Guardar Nuevo