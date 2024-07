Diputados del PP viajan a Venezuela y responsabilizarán a Zapatero si son expulsados o detenidos

El PP enviará una delegación formada por diputados y senadores para observar las elecciones presidenciales que Venezuela celebra este domingo, pese al rechazo del presidente Nicolás Maduro, y ha advertido al expresidente del Gobierno y mediador entre el chavismo y la oposición que, si son detenidos o expulsados del país, le dejará en una posición "indecente". Así lo ha expresado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en un mensaje en la red social X, en el que ha detallado que parlamentarios de su partido de la Eurocámara, el Congreso y el Senado viajan a Venezuela "formalmente invitados como acompañantes" de la opositora María Corina Machado y "la oposición democrática". El dirigente del PP ha avisado de que si "el régimen" de Maduro les expulsa o los detiene, "desvelará sus intenciones" y "pondrá a Zapatero en una posición indecente". También reclamarán al expresidente del Gobierno socialista que sea él mismo quien les explique "la situación" y si está "al lado de la pluralidad y la democracia". "Al llegar al aeropuerto de Caracas, si somos detenidos o expulsados, reclamaremos la presencia del jefe de observadores de Maduro, Rodríguez Zapatero, ya está avisado, para que sea él mismo quién nos explique la situación y si está del lado de la pluralidad y la democracia", ha dicho Pons en su mensaje. La delegación del PP está compuesta por el portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado; la portavoz adjunta en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, así como las diputadas Macarena Montesinos y Belén Hoyo, según ha informado el propio Tellado en otro mensaje en la red social X. VENEZUELA NO ADMITE LA DELEGACIÓN El Gobierno de Venezuela hizo saber el miércoles al Senado español, donde el PP tiene mayoría absoluta, que no permitirá la entrada en el país de una delegación institucional que la Cámara Alta sopesaba enviar con motivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo dado que no ha recibido una invitación expresa para la observación de dichos comicios. Así consta en una nota verbal que la Embajada venezolana en Madrid remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que ha tenido acceso Europa Press. En la misma, con fecha del 17 de julio, se notifica que en el Programa de Acompañamiento de cara a las presidenciales diseñado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se contempla "una misión de verdulería internacional" por parte del Senado español. Por ello, se advierte de que "en caso de que representantes parlamentarios pretendan violentar las normas electorales de la República Bolivariana de Venezuela, intentando ingresar al territorio venezolano sin formar parte del referido Programa de Acompañamiento Electoral, serán inadmitidos". El PP, sin embargo, ya había anunciado su intención de enviar una delegación a Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de este domingo a invitación del candidato opositor, Edmundo González, y de la líder opositora María Corina Machado para observar los comicios y denunciar cualquier infracción por parte del chavismo.

