Comercio de bienes entre Latinoamérica y Corea del Sur alcanzó un récord de 52.337 millones de euros en 2023

El comercio de bienes entre América Latina y Corea del Sur creció de 10.000 millones de dólares (9.214 millones de euros) en el año 2000 a 56.800 millones de dólares (52.337 millones de euros) en 2023, lo que supone una nueva cifra récord, Además, en el pasado año, la inversión extranjera de Corea en América latina y el Caribe superó los 3.000 millones de dólares (2.764 millones de euros), según la publicación 'Corea y América Latina y el Caribe: Avanzando juntos en un mundo cambiante', divulgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las relaciones comerciales entre Corea y América Latina y el Caribe muestran un gran dinamismo, con récord de comercio de bienes, altos niveles de inversión de Corea en la región, y con un potencial para crecer aún más en el futuro. Según el mismo informe, el país asiático y la región tienen la oportunidad de ahondar sus relaciones económicas y comerciales al aumentar la resiliencia de las cadenas de valor, mejorar la seguridad alimentaria, promover una transición energética fluida y rápida, y difundir los beneficios de la transformación digital. El comercio bilateral de servicios superó 11.000 millones de dólares (10.135 millones de euros) en 2021 (últimos datos disponibles). Además, las exportaciones agroalimentarias de la región a Corea, encabezadas por Brasil, han crecido a una tasa de crecimiento anual del 20% en los últimos cuatro años. FORO DE NEGOCIO ENTRE LATINOAMÉRICA Y COREA DEL SUR El informe del BID ha sido presentado durante el Foro Corea-LAC, que reúne desde el pasado jueves en Rio de Janeiro a más de 250 líderes empresariales y del sector público de Corea y América Latina y el Caribe. Durante el foro se presentó 'BID for the Americas', un programa que busca fomentar las oportunidades de negocio y fortalecer los lazos económicos entre los países miembros no prestatarios del BID y América Latina y el Caribe. "El Foro de Corea-LAC ha sido a lo largo de los años un vehículo indispensable para integrar a Corea con América Latina y el Caribe y expandir el comercio y la inversión bilateral," ha señalado Ilan Goldfajn, presidente del BID. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a fondo diversas áreas de desarrollo y colaboración, incluyendo agricultura sostenible, asociaciones público-privadas para la promoción de la inversión extranjera, cadenas de suministro ágiles e inteligentes para incrementar la eficiencia y la competitividad en los mercados globales, y tecnología, blockchain y economía digital para el fomento de la innovación y el desarrollo económico.

