Ángel Hernández, un gimnasta colombiano con acento español que cree en ganar una medalla

Medellín (Colombia), 26 jul (EFE).- El gimnasta colombiano Ángel Hernández acudirá a su cita de París libre de presiones, fortalecido por la experiencia y con la mirada puesta en la final olímpica, instancia en la que espera que el trampolín lo catapulte al podio, ahora que se siente en el mejor momento de su carrera.

"Parece que cada vez que me hago más viejo, me siento mejor", expresó a EFE Hernández, nacido hace 29 años en la ciudad española de Albacete, y quien es una de las cartas de Colombia para pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos.

Hernández, que incluso tuvo que sortear una reacción alérgica a un medicamento, se colgó oro en competencias como el Campeonato Panamericano de Gimnasia en Río de Janeiro 2023 y en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Pero su clasificación a París la obtuvo este año en marzo durante la quinta parada de Copa Mundo de Gimnasia de Trampolín en la ciudad almemana de Cottbus al ocupar el puesto 13.

Los de París serán sus segundos Juegos Olímpicos, a los que llega más curtido y con una visión renovada. Tokio le dejó grandes lecciones tras un noveno lugar, que no le alcanzó para ir a pelear por una medalla y a la distancia vio coronarse al bielorruso Ivan Litvinovich, rival con el que se cruzará en Francia.

"Estoy muy entusiasmado con lo que viene. Muy feliz de poder estar en mis segundos Juegos Olímpicos y muy a la expectativa de lo que vamos a hacer", comentó el deportista de padres colombianos nacido en Albacete.

Tokio, una bofetada de realidad

Hernández afronta más reposado este desafío, consciente de sus progresos y de los detalles técnicos en el trampolín que ha ajustado para pensar en esa final que le fue esquiva hace tres años.

Si bien Tokio fue una "vivencia espectacular" y que disfrutó al máximo, el real valor estuvo en darse cuenta de "lo talentoso" que es y de lo bien posicionado que estaba en el ranking, pues ha llegado a estar séptimo en el mundo.

"Las presiones me entran por un oído y me salen por el otro", dijo tras garantizar que esta actitud la ha incorporado a su vida en los últimos años.

La primera participación en unos Olímpicos la describió como "una bofetada" de alerta tras la que escuchó una voz que le dijo: "'oye, eres muy bueno, tienes con qué'".

"Y, en estos tres años, me he repetido eso durante cada entrenamiento", añadió.

Tiene todo planificado para el 2 de agosto cuando se suba al trampolín en el Arena Bercy, donde espera "salir de allí muy orgulloso, con la cabeza en alto" en una competencia que enfrenta a los 15 mejores del mundo.

Para él, la clave va a estar en terminar los 10 elementos con "una buena altura" y si logra hacer unos 60 puntos, que es una nota "muy buena", estará ahí "peleando para estar entre los cinco o cuatro primeros", lo que no significa que descarte subir al podio.

"Yo sí me visualizo con la medalla. Si yo no lo creo, va a ser imposible. Me siento ahora mismo en mi mejor momento y esta es una oportunidad que tengo que aprovechar", afirmó Hernández, quien representó a España hasta los 18 años y en 2012 llegó a ser el mejor junior de Europa.

Colombiano con acento español

De la mano de su madre y entrenadora Katish Recalde espera dar ese paso, como lo hizo cuando llegó a Colombia a promover la disciplina y competir por esa bandera.

"Tiene un acento muy español, pero Ángel ha sido muy colombiano siempre. Yo lo he criado con changua y arepa", dijo al explicar que consume un desayuno muy tradicional en el centro del país". Además, garantizó su madre que es "un excelente bailarín de salsa".

El gimnasta lleva un mes concentrado en Barcelona y con un fogueo en dos Copas del Mundo, una en Suiza y otra en Portugal, de esta última se tuvo que retirar por problemas de salud, pero le confirmó a EFE que ha "mejorado" y está con "muy buenas sensaciones".

"El trabajo ya está hecho y ahora hay que dejar que fluya", puntualizó. EFE

